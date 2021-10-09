Музей аптечного дела в Череповце открылся после реконструкции

09.10.2021 [Культура]

Музей аптечного дела в Череповце открылся для посетителей после обновления. Напомним, ранее сотрудники Череповецкое музейного объединения проводили экскурсии в одной из старейших аптек города, где были собраны предметы из аптек прошлых веков.

– Музей аптечного дела расширился, стал больше и интереснее. С сегодняшнего дня он принимает посетителей, – сообщил накануне мэр Череповца Вадим Германов.

В обновлённом музее, который располагается в центре города по адресу: Череповец, Советский проспект, 35А, собраны экспонаты, которые расскажут о развитии аптек от «зелейных лавок» до современности. 

Сообщается, что этот музей интерактивный. Это значит, что посетители смогут не только посмотреть экспонаты. Под руководством фармацевта и согласно рецепту, дети и взрослые могут самостоятельно приготовить мазь, порошок или раствор.

– Самые внимательные горожане заметили отсутствие исторической вывески «Аптека», которой не устают восхищаться заезжие столичные блогеры. Сейчас она на реставрации. После завершения всех восстановительных работ, вывеска вернется на свое законное место, – говорит Вадим Германов.

Тэги: аптека, музей

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