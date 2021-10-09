Музей аптечного дела в Череповце открылся после реконструкции

Музей аптечного дела в Череповце открылся для посетителей после обновления. Напомним, ранее сотрудники Череповецкое музейного объединения проводили экскурсии в одной из старейших аптек города, где были собраны предметы из аптек прошлых веков.

– Музей аптечного дела расширился, стал больше и интереснее. С сегодняшнего дня он принимает посетителей, – сообщил накануне мэр Череповца Вадим Германов.

В обновлённом музее, который располагается в центре города по адресу: Череповец, Советский проспект, 35А, собраны экспонаты, которые расскажут о развитии аптек от «зелейных лавок» до современности.

Сообщается, что этот музей интерактивный. Это значит, что посетители смогут не только посмотреть экспонаты. Под руководством фармацевта и согласно рецепту, дети и взрослые могут самостоятельно приготовить мазь, порошок или раствор.