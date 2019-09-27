Жителей Череповца приглашают на экскурсию в старейшую аптеку города

27.09.2019 [Общество]

В Череповце сотрудники музейного объединения подготовили экскурсию в аптеку на Советском проспекте: посетители сможет посмотреть, как раньше делали лекарства.

— Здесь на прилавок выставлены самые актуальные разработки фармацевтики. Однако современного посетителя торговый зал все-таки сможет удивить — в первую очередь интерьером, — говорится в сообщении городского музейного объединения —  Дело в том, что эта аптека — одна из старейших в городе, и теперь каждый из вас может узнать историю ее появления и о том, как в целом развивалось аптечное дело в нашей стране.

На витринах в аптеке можно увидеть цилиндры, колбочки, флаконы, коробочки  и другие аптекарские приспособления для приготовления, смешивания и упаковки лекарств.

На экскурсии расскажут, где раньше, до появления аптек, горожане брали лекарства, какие необычные снадобья можно было отыскать в ассортименте первых аптек и что в них продавалось. Кроме того, посетителей допустят в помещение, где производят лекарства и даже позволят самостоятельно смешать ингредиенты.

Экскурсии рассчитаны на группы от 5 до 15 человек. Стоимость — 200 рублей с человека. Запись по телефону (8202) 50-11-91.

Тэги: экскурсии, аптека, музеи
Фото Череповецкого музейного объединения

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