Жителей Череповца приглашают на экскурсию в старейшую аптеку города

В Череповце сотрудники музейного объединения подготовили экскурсию в аптеку на Советском проспекте: посетители сможет посмотреть, как раньше делали лекарства.

— Здесь на прилавок выставлены самые актуальные разработки фармацевтики. Однако современного посетителя торговый зал все-таки сможет удивить — в первую очередь интерьером, — говорится в сообщении городского музейного объединения — Дело в том, что эта аптека — одна из старейших в городе, и теперь каждый из вас может узнать историю ее появления и о том, как в целом развивалось аптечное дело в нашей стране.

На витринах в аптеке можно увидеть цилиндры, колбочки, флаконы, коробочки и другие аптекарские приспособления для приготовления, смешивания и упаковки лекарств.

На экскурсии расскажут, где раньше, до появления аптек, горожане брали лекарства, какие необычные снадобья можно было отыскать в ассортименте первых аптек и что в них продавалось. Кроме того, посетителей допустят в помещение, где производят лекарства и даже позволят самостоятельно смешать ингредиенты.

Экскурсии рассчитаны на группы от 5 до 15 человек. Стоимость — 200 рублей с человека. Запись по телефону (8202) 50-11-91.