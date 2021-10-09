287 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

За минувшие сутки в Вологодской области выявлено 287 новых случаев коронавирусной инфекции. 270 человек выздоровели, одиннадцать человек умерли. Такие данные 9 октября опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 71 167 пациентам. Большая часть из них — 64 241 человек — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 1 973 человека.

Напомним, губернатор Вологодской области отложил введение QR-кодов до 1 ноября.

