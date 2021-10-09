287 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

09.10.2021 [Общество]

За минувшие сутки в Вологодской области выявлено 287 новых случаев коронавирусной инфекции. 270 человек выздоровели, одиннадцать человек умерли. Такие данные 9 октября опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 71 167 пациентам. Большая часть из них — 64 241 человек — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 1 973 человека.

Напомним, губернатор Вологодской области отложил введение QR-кодов до 1 ноября.
 

Тэги: коронавирус

ТОП НЕДЕЛИ

На Вологодчине вводят запрет на посещение массовых мероприятий без QR-кода
Сокол взорвало видео избиения студента в общежитии лесотехнического техникума
Вологодский Роспотребнадзор назвал сферы, работники которых подлежат обязательной вакцинации
Вологодские рестораторы называют катастрофой введение QR-кодов
Губернатор Вологодской области отложил введение QR - кодов до 1 ноября
Шквал вопросов и негодования на тему введения qr-кодов в Вологодской области захлестнул соцсети
СК возбудил уголовное дело по факту избиения студента в Соколе
В Вологде сгорел дом Шахова. Это федеральный памятник архитектуры XIX века
В Вологде двое водителей не поделили кольцо на улице Конева
Более 22 млн рублей должен выплатить виновник пожара на вологодской ликерке

Похожие новости

Татьяна Курганова: «Если прививки от гриппа и COVID-19 не сделаны, то рекомендуется начать с вакцинации от коронавируса»

Главный внештатный эпидемиолог Вологодской области ответила на вопросы вологжан

254
0

Финансовое состояние общепита и сферы услуг Вологодской области проанализируют через неделю после введения QR-кодов

Полученные данные используют для принятия решения о мерах поддержки бизнеса

579
0

Дополнительный пункт вакцинации будет работать в центре Вологды 7 и 8 октября

Здесь можно будет сделать прививку от гриппа и короновируса 

889
0

Шквал вопросов и негодования на тему введения qr-кодов в Вологодской области захлестнул соцсети

Люди столкнулись с ситуацией, в которой у них возникло много вопросов, а где получить ответы, они не знают

3119
0

По медотводу от прививок в театр не пустят

Разъяснения по посещению мероприятий с qr-кодом подготовили в департаменте культуры и туризма Вологодской области

1346
0

Больной коронавирусом устюжанин ушёл из моногоспиталя, так как захотел домой

Суд оштрафовали его на 15 тысяч рублей

521
0

Ответы на самые популярные вопросы по поводу введения qr-кодов в Вологодской области

Департамент здравоохранения Вологодской области подготовил ответы на несколько вопросов. Также в ближайшие дни пройдут разъяснительные эфиры

2046
0

Вологодские рестораторы называют катастрофой введение QR-кодов

По их мнению, в этой ситуации легче закрыться, чем продолжать работать

3685
0

244 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

227 человек выздоровели, девять человек умерли

750
0

253 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

235 человек выздоровели, одиннадцать человек умерли

1423
0

247 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

243 человека выздоровели, одиннадцать человек умерли

1702
0

Жители Великого Устюга жалуются на то, что в ЦРБ тестируют на коронавирус не всех людей с симптомами

По неподтвержденным данным причина такой избирательности - нехватка средств

1389
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

287 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Татьяна Курганова: «Если прививки от гриппа и COVID-19 не сделаны, то рекомендуется начать с вакцинации от коронавируса»
9 дней продолжаются поиски 79-летнего грибника в Вологодской области
Выставка «Классицизм в архитектуре города Вологды» открылась в вологодском кремле
88-летняя женщина погибла в пожаре в Череповце
Выставка «наивной» живописи московского художника Валерия Бабина открылась в Вологде
83-летняя женщина погибла в пожаре в Вологодской области
 
23.09.2021 [Общество]

Построили и бросили: новые модульные ФАПы остались без благоустройства

3505
0
09.10.2021 [БлогоVO]

Требование ускорить проверку действий правительства области и главного санитарного врача области, направленных на незаконное ограничение прав граждан на получение бесплатной медицинской помощи

340
0
08.10.2021 [Обзор Прессы]

Провести противоаварийные работы и обеспечить консервацию руин дома Шахова обязаны собственники

311
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика