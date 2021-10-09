Суд вынес приговор Наталье Норимовой по делу о растрате 12,6 миллионов из «Вологдабанка»

8 октября Вологодский городской суд вынес приговор в отношении 38-летней Натальи Норимовой и 43-летнего Ивана Мелкова, признанных виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.33 – ч. 4 ст.160 УК РФ (пособничество в растрате).

Речь идёт о растрате 12,6 миллионов рублей АО «Вологдабанк».

Суд установил, что в 2015-2016 году в Москве Норимова вступила в сговор с гражданкой Русиной, которая тогда занимала руководящие должности в АО «Вологдабанк», и неустановленными лицами на совершение растраты имущества банка с использованием служебного положения последней в особо крупном размере.

Приговором Вологодского городского суда от 25.10.2019 г. Русина признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (3 эпизода).

– Реализуя совместный преступный умысел, с 25 октября по 25 ноября 2016 года Русина, Норимова и неустановленные лица решили продать автомобили банка по заниженной стоимости. В свою очередь Норимова привлекла к совершению преступления своего знакомого Мелкова, который подыскал лиц для заключения фиктивных сделок. Под контролем Норимовой сотрудники банка, не осведомленные о совершении преступления, составили необходимые документы и внесли в договоры купли-продажи заниженную стоимость автомобилей. После чего Русина подписала приказ и договоры о продаже автомашины Subaru Forester за 23 600 рублей, автомашины Renault Duster за 116 420 рублей, автомашины Chevrolet Niva за 5 900 рублей. В тот же день Мелков для придания легитимности фиктивной сделке внес в кассу банка переданные Норимовой 145 920 рублей. Похищенным Русина, Норимова, Мелков и неустановленные лица распорядились по собственному усмотрению, обратив его в фактическое владение Мелкова, который перегнал автомобили в Москву, где продал, – сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Действуя по той же схеме, Норимова, Русина и неустановленные лица по заниженной цене продали ООО «Союз» три принадлежащих банку земельных участка в Вологде.

Помимо этого, Норимова, Русина и неустановленные лица похитили денежные средства банка, заключив фиктивный договор на проведение новогоднего праздника для сотрудников на сумму 6 000 000 рублей, и не провели его.

Тогда АО «Вологдабанк» заявило иск о возмещении ущерба, причиненного преступлением, в размере 12 623 598 рублей.

Норимова и Мелков признали свою вину лишь частично.

В результате суд назначил наказание: Мелкову – 3 года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком и штрафом в размере 200 000 рублей в доход государства, Норимовой – 8 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 500 000 рублей в доход государства, присоединив к вновь назначенному наказанию не отбытое по предыдущему приговору.

В дополнение к этому в пользу АО «Вологдабанк» в лице Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» суд взыскал в солидарном порядке:

- с Мелкова, Норимовой, Русиной – 1 264 080 рублей,

- с Норимовой и Русиной – 11 359 518 рублей.

Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован участниками процесса.

Также сообщается, что ранее Норимова была осуждена Басманным и Тверским районными судами города Москвы за совершение аналогичных преступлений в отношении банков «Таурус» и «Аскания траст».



Как ранее сообщал NewsVo, в феврале 2017 года «Вологдабанк» был признан банкротом. Было возбуждено два уголовных дела.

Руководство «Вологдабанка» подозревают в фальсификации финансовой отчетности и злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, 38-летняя сотрудница банка, решив скрыть от Центробанка признаки банкротства и желая избежать отзыва лицензии, в 2016 году фальсифицировала бухгалтерскую отчетность. Женщина вносила в документы заведомо недостоверные сведения о наличии ценных бумаг.

В мае 2017 года Агентство по страхованию вкладов сообщало, что в «Вологдабанке» обнаружили недостачу имущества на сумму около миллиарда рублей. Напомним, согласно данным «Вестника Банка России», долг «Вологдабанка» перед вкладчиками-физическими лицами составляет 1 миллиард 302,5 миллионов рублей.

Помимо этого в 2021 году сообщалось, что руководитель «Вологдабанка» предстанет перед судом за мошенничество с кредитом. Следователь не смог вызвать подозреваемую по делу о злоупотреблении полномочий и мошенничестве на 60 млн рублей в «Вологдабанке» для ознакомления с материалами дела и обратился в суд.