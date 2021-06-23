Руководитель «Вологдабанка» предстанет перед судом за мошенничество с кредитом

Следователь не смог вызвать подозреваемую по делу о злоупотреблении полномочий и мошенничестве на 60 млн рублей в «Вологдабанке» для ознакомления с материалами дела и обратился в суд.

По версии следствия, обвиняемая, исполняя обязанности председателя правления АО «Вологдабанк», похитила деньги банка, незаконно выдав кредит в 60 млн рублей коммерческой фирме (вопреки решению кредитного комитета банка). В итоге кредитной организации причинен имущественный ущерб в особо крупном размере. На данный момент следствие по делу завершено.

— С целью ознакомления обвиняемой и ее защитника с материалами уголовного дела в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законом, следователем неоднократно предпринимались попытки их вызова. Однако в назначенное время указанные участники уголовного процесса к следователю не являлись, и, кроме того, причину неявок не сообщали, — сообщают в прокуратуре Вологодской области.

Посчитав, что таким образом обвиняемая и ее защитник пытаются тянуть время, следователь обратился в суд с ходатайством об установлении срока ознакомления с материалами уголовного дела. Решением суда был установлен срок до 21 июня, который на данный момент истек. , установленный до 21.06.2021, к настоящему времени исчерпан.

Как ранее сообщал NewsVo, в феврале 2017 года «Вологдабанк» был признан банкротом. Было возбуждено два уголовных дела.

Руководство «Вологдабанка» подозревают в фальсификации финансовой отчетности и злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, 38-летняя сотрудница банка, решив скрыть от Центробанка признаки банкротства и желая избежать отзыва лицензии, в 2016 году фальсифицировала бухгалтерскую отчетность. Женщина вносила в документы заведомо недостоверные сведения о наличии ценных бумаг.

В мае 2017 года Агентство по страхованию вкладов сообщало, что в «Вологдабанке» обнаружили недостачу имущества на сумму около миллиарда рублей. Напомним, согласно данным «Вестника Банка России», долг «Вологдабанка» перед вкладчиками-физическими лицами составляет 1 миллиард 302,5 миллионов рублей.