Конкурс на лучший проект памятника писателю Василию Белову объявлен в Вологде

08.10.2021 [Культура]

Конкурс на лучший проект памятника писателю Василию Белову объявили Кирилло-Белозерский музей-заповедник и его филиал – Музей-квартира В.И. Белова. Конкурс продлится до 29 октября, итоги подведут в ноябре, сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

Памятник планируется установить уже в следующем году.

– В июле прошло интернет-голосование по месту установки памятника Василию Белову, – рассказал начальник Департамента культуры и туризма Вологодской области Владимир Осиповский. – Большинством голосов вологжане выбрали вариант размещения памятника на пересечении улиц Марии Ульяновой и Советского проспекта, около здания Вологодской областной научной библиотеки. Здесь в год 90-летия писателя и должен быть установлен памятник.

 К участию в конкурсе на лучший эскиз памятника пригласили несколько известных скульпторов.

– Мы пригласили скульпторов, выбранных исходя из рекомендаций ведущих вологодских специалистов в области культуры и искусства, – отметил генеральный директор Кирилло-Белозерского музея-заповедника Михаил Шаромазов.

Так, например, к участию в конкурсе приглашена скульптор, заслуженный художник России Елена Безбородова, автор десятков монументальных и декоративных произведений, установленных в Москве и городах России. Елена Безбородова стала победителем конкурса на лучший проект памятника Христофору Леденцову, который установят в Вологде в следующем году.

Помимо этого, в конкурсе участвует Юрий Евграфов – художник-скульптор из Санкт-Петербурга, член Союза художников России, автор многочисленных монументальных творческих работ. В числе его работ – памятник композитору Валерию Гаврилину в Санкт-Петербурге, бюст Валерия Гаврилина, установленный в 2010 году в Вологодской областной филармонии, и памятная доска Василию Белову, установленная на его доме на улице Октябрьской в Вологде.

Также организаторы надеются, что в конкурсе примет участие скульптор Алексей Игнатов, преподаватель Московского художественного института имени В.И. Сурикова. Алексей Игнатов –автор многочисленных творческих работ, в числе которых известные скульптурные композиции, созданные художником по советским фильмам «Офицеры» и «Они сражались за Родину». Эти монументы установлены в Москве.

Напомним, разговоры об установке памятника Василию Белову в Вологде ведутся уже много лет. Скульптор Алексей Игнатов даже создал эскиз памятника и на его установку в 2019 году объявляли сбор средств.

А в 2015 году всем миром собирали средства на установку изготовление мемориальной доски для городской квартиры писателя и для надгробия на его могиле в деревне Тимониха.
 

Тэги: Белов, памятник, скульптор

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