«Вологда-Чеваката» начала новый сезон чемпионата России по баскетболу с двух побед

Накануне матч со «Спартой» завершился со счётом 70:40 в пользу «пчел». Вологжанки выиграли все четыре десятиминутки, не позволив соперницам набирать больше 12-ти очков за четверть.



«В начале сезона в играх часто присутствует сумбур, мы совершили много лишних потерь, немного буксовали в нападении. Но были и положительные моменты. Отрабатывали в защите, получилось несколько быстрых атак. Теперь наша задача – «чистить» игру, смещать баланс в сторону положительных моментов», - сказала после матча игрок «Вологды-Чевакаты» Екатерина Генадиева.

Сегодня состоялся повторный поединок между командами, который закончился также в пользу вологодского коллектива - 86:47.

Второй тур пройдет 16-17 октября. «Вологда-Чеваката» на своем паркете примет «Ставропольчанку-СКФУ».