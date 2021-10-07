Житель Вытегры украл бутылку водки из магазина в День знаний

07.10.2021 [Происшествия]

В Вытегре суд привлёк 41-летнего местного жителя к административной ответственности за мелкое хищение.

Утром 1 сентября 2021 года мужчина украл из магазина бутылку водки. В суде он признал вину и раскаялся.

«Пояснил, что пил несколько дней. Тем утром ему стало плохо, но он нигде не смог купить спиртное, чтобы опохмелиться», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Суд назначил ему наказание в виде штрафа в полторы тысячи рублей. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Ранее newsVO сообщал, что в Череповце продавца оштрафовали за продажу пива «Вкус 90-х» в День защиты детей.

Тэги: мелкое хищение, водка, штраф

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