В Череповце продавца оштрафовали за продажу пива «Вкус 90-х» в День защиты детей

01.09.2021 [Общество]

В Череповце суд привлёк 19-летнюю местную жительницу к административной ответственности за незаконную торговлю спиртным.

По материалам дела, подсудимая — продавец магазина — 1 июня 2021 года в День защиты детей, когда продажа алкогольной продукции запрещена, продала покупателю бутылку пива «Вкус 90-х».

Привлекаемой назначено наказание в виде штрафа в 1500 рублей. Постановление вступило в законную силу, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Сегодня, 1 сентября в День знаний, продажа спиртного в Вологодской области также запрещена.

Тэги: Торговля, алкоголь, день защиты детей, штраф

ТОП НЕДЕЛИ

Мэр Вологды встретился с активистами, которые выступали за перенос строительства детсада с улицы Ярославской
Водонапорную башню на улице Сергея Орлова в Вологде продали за 6 млн рублей
Кинотеатры и театры вновь откроют в Вологодской области с 27 августа
11-летний мальчик с огнестрельным ранением умер в больнице Белозерска
В правительстве Вологодской области сменится председатель Комитета гражданской защиты населения
В Никольском районе водитель УАЗа сбил восьмилетнего велосипедиста
Мужчина и девочка-подросток пострадали в ДТП под Кич-Городком
В Вологде на перекрестке улиц Ленинградской и Гончарной сбили пешехода
Жители Вологды могут оставить отзывы о новых троллейбусных маршрутах в группе ПАТП в соцсети
Председателя совета Вожегодского райпо оштрафовали за сокрытие от налоговой 8 млн рублей

Похожие новости

В Череповецком районе работницу магазина оштрафовали за продажу пива ночью

Она сказала, что продала алкоголь потому, что не посмотрела на время. Владельцу торговой точки также назначено наказание в виде штрафа.

726
0

В Вологде предпринимателя оштрафовали на 250 тысяч рублей за торговлю водкой без лицензии

В Вологде суд привлёк предпринимателя к административной ответственности за хранение и продажу алкогольной продукции без лицензии.

904
0

На автовокзале в Череповце SIM-карты продавали без предъявления паспорта

Владельца торговой точки оштрафовали на 100 тысяч рублей, продавца — на две тысячи рублей

1768
0

Суд отменил «Вологодскому молочному комбинату» штраф за торговлю в ларьке у стадиона «Витязь»

Сумма штрафа составляла 25 тысяч рублей

1547
0

В Вологде суд признал недействительным предписание ГИБДД о демонтаже ларька у Красного моста

Речь идёт о торговом павильоне ЗАО «Вологодский хлебокомбинат» у школы № 1

988
0

Торговый павильон в виде землянки планируют установить в Череповце

Это условие городского конкурса на право размещения павильонов и киосков

1010
0

Фирму из Тотьмы оштрафовали на 150 тысяч рублей за торговлю снюсами без документов

У ООО «Ассорти-Экспресс» не было документов, подтверждающих качество и безопасность реализуемой никотиносодержащей продукции 

1474
0

В Вологодской области ограничат торговлю алкоголем в общепитах, расположенных в жилых домах

Заведениям, площадь торгового зала в которых менее 100 квадратных метров (город) и 20 квадратных метров (село), запретят продавать спиртное

3286
4

Вологжанин торговал спиртовым лосьоном из окна своей квартиры

Полицейские изъяли 21 флакон спиртосодержащей жидкости

3236
3

Владелец «Северстали» Алексей Мордашов планирует создать российский аналог Amazon

Речь идет об объединении продуктового ретейлера «Лента», онлайн-гипермаркета «Утконос», туристической компании TUI (в ней Мордашову принадлежит 25% акций) и технологической компании TalentTech.

1362
0

В Вологде на площади Чайковского ГАЗель, в которой продают хлеб, поставили прямо на газон

- Бросили на этот же газон бетонный блок и установили ржавую опору. Это все при том, что на остановке площадь Чайковского есть полноценный павильон ВХК, - пишет Кирилл Шелепин.

3090
1

В Череповце наркоторговец при задержании пытался проглотить пакет с порошком

Как сообщают в полиции, молодой человек не смог выполнить задуманное до конца и выплюнул пакет в траву

1804
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Трамвай №4 загорелся во время движения в Череповце
В Череповце продавца оштрафовали за продажу пива «Вкус 90-х» в День защиты детей
Череповчанка Арина Герасимова завершила свое выступление на Паралимпийских играх в Токио
В Грязовце 1 сентября на крыльце школы раздавали агитацию с лого «Единой России»
В Вологде незаконно уволенный сотрудник муниципального учреждения восстановился на работе через суд
Вологжанка оговорила сожителя, сообщив в полицию, что тот приставал к ее сыну
Приставы требуют с череповчанина исполнительский сбор за взыскание долга, уже погашенного добровольно
 
27.08.2021 [Общество]

В Вологде планируют организовать бесплатный сбор автопокрышек на утилизацию

1006
0
01.09.2021 [БлогоVO]

Как давно вы были в Лосте?

70
0
01.09.2021 [Обзор Прессы]

Уткино: поселок больших перспектив

252
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика