В Череповце продавца оштрафовали за продажу пива «Вкус 90-х» в День защиты детей

В Череповце суд привлёк 19-летнюю местную жительницу к административной ответственности за незаконную торговлю спиртным.

По материалам дела, подсудимая — продавец магазина — 1 июня 2021 года в День защиты детей, когда продажа алкогольной продукции запрещена, продала покупателю бутылку пива «Вкус 90-х».

Привлекаемой назначено наказание в виде штрафа в 1500 рублей. Постановление вступило в законную силу, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Сегодня, 1 сентября в День знаний, продажа спиртного в Вологодской области также запрещена.