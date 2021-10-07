Отец Паисий, который пропал в начале сентября, вернулся в Вологодскую область

Информация о пропаже иеромонаха Паисия (Новоженова) появилась в социальных сетях 7 сентября. Павел Канищев написал, что днем ранее в Вологодской области пропал иеромонах Паисий (Новоженов). Он был назначен игуменом Заоникиевой Богородице-Владимирской пустыни 1 июля 2021 года. Заоникиева пустынь удалена от Вологды на 10 километров и находится в деревне Лучниково Вологодского района. В Вологодской митрополии Newsvo не стали подтверждать информацию о пропаже иеромонаха Паисия, сказав, что он просто уехал на родину в Тверь.

Позже митрополия опубликовала официальный комментарий по поводу пропажи Паисия.

Так, 5 сентября в Заоникиеву пустынь прибыла назначенная митрополитом Вологодским и Кирилловским Саввой комиссия для изучения ситуации. Длительное заседание было посвящено рассмотрению различных точек зрения на положение дел.

"В результате обстоятельной беседы по поводу сложившейся ситуации прихожане и и.о. игумена высказали возможность найти компромисс в своих мнениях и продолжать богоугодное дело восстановления Заоникиевой обители. Однако на следующий день и. о. игумена Заоникиева монастыря вместе с тремя помощниками выехал из обители. Иеромонах Паисий заехал в церковную лавку Спасо-Прилуцкого Димитриева мужского монастыря, оставил ключи от кабинета, где проводил занятия с детьми, попрощался и ушел. Из монастыря иеромонах Паисий вместе со спутниками оправился в Тверь на такси — об этом свидетельствует охранник Заоникиевой пустыни, который провожал и. о. игумена из Лучникова в Прилуки. Почему один из помощников иеромонаха Паисия, который уехал вместе с ним в одной машине в Тверь, разместил в сети Интернет сообщение о его пропаже, в настоящее время не установлено. По этому факту проводится проверка Следственным комитетом РФ. В настоящее время иеромонах Паисий продолжает находиться в Тверской области", - заключили в митрополии.

Позже комментарий на сайте митрополии был удален.

По словам Канищева, после назначения на должность отец Паисий начал наводить порядок в монастыре, а церковное начальство его не поддержало.

Были так же недовольные отцом Паисием из тех, кто использовал монастырь в своих интересах. В частности, Павел Канищев у себя на странице высказывает подозрения в отношении одного из бизнесменов и местной жительницы, которые, по его мнению, могли собирать пожертвования без разрешения игумена, но работы, на которые собирались деньги, при этом не проводились.

14 сентября на странице Паисия в инстаграмм появилась первая за долгое отсутствие запись. На видео видно, как монах уходит вдаль от Спасо-Прилуцкого монастыря.

В двадцатых числах сентября на странице монаха Паисия в Фейсбук стали появляться записи, которые говорят о том, что он вернулся в пустынь и занялся там делами. В частности, в пустыни планируется формирование крупного духовного культурного центра. Но кажется, конфликт в пустыни до конца не исчерпан. Теперь в социальных сетях две группы монастыря. Одну ведет Паисий, а вторую те, кому он не по душе.