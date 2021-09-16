Страсти по Паисию: сторонники и противники пропавшего иеромонаха столкнулись в социальных сетях

Наталья Рюмина

Вологодская митрополия официально прокомментировала пропажу отца Паисия. А сторонники и противники священника схлестнулись в социальных сетях.

Напомним, 7 сентября в социальных сетях появилась информация о пропаже иеромонаха Паисия (Новоженова). Он был назначен игуменом Заоникиевой Богородице-Владимирской пустыни 1 июля 2021 года. Паисий занимался иконописью, продолжил свое творчество в пустыни, и, судя по странице в Фейсбуке, у него было много планов по росписи храмов и зданий монастыря.

Однако, в пустыни у него начались конфликты, которые, по мнению его помощника Павла Канищева, привели к пропаже священника.

"Очевидно, вы или раскольники или сектанты!"

"Священника последний раз видели на берегу реки Вологда возле Спасо-Прилуцкого монастыря. Ранее проходила информация об угрозах жизни новому игумену, который взялся наводить жëсткий порядок по всем монашеским канонам и уставам. На территорию монастыря только за последнюю неделю дважды прибывал наряд полиции и сотрудники ЧОП", - написал 6 сентября Павел Канищев у себя на страничке в Фейсбуке.

Позже мужчина более детально описал состояние дел в пустыни. По словам Канищева, после назначения на должность отец Паисий начал наводить порядок в монастыре, а церковное начальство его не поддержало.

Были так же недовольные отцом Паисием из тех, кто использовал монастырь в своих интересах. В частности, Павел Канищев у себя на странице высказывает подозрения в отношении одного из бизнесменов и местной жительницы, которые, по его мнению, могли собирать пожертвования без разрешения игумена, но работы, на которые собирались деньги, при этом не проводились.

"Игумен Паисий не стал терпеть беззаконие и решил расставить всё по местам. Но не тут-то было. Круговая порука оказалась очень крепка. В монастырь три года назад был сослан один немолодой иеромонах, страдающий алкоголизмом. В Спасо-Прилуцком монастыре было смущение от семинаристов, и иеромонаха отправили подальше от города", - пишет Павел Канищев. Он говорит, что в итоге в Заоникиевой пустыни поселился не только он, но и другие "самые неблагонадежные элементы, которых за воровство и пьянство изгнали из всех городских монастырей".

Паисий решил положить этому конец, заменив нерадивых служителей церкви на образованных дисциплинированных помощников. Так началась война между Паисием и тем самым иеромонахом, а также сторонниками тех и других. Со всех сторон начали сыпаться жалобы.

"5 сентября из епархии приехала комиссия по поручению митрополита Саввы (...) человек до двадцати и кричали на собрании: «Другого игумена любого дайте, только не его!». Там было позорнейшее судилище, где все кричали, а отец Паисий только сидел и перебирал чётки. Отца Паисия поливали грязью на глазах комиссии. Игра была в одни ворота. Все попытки со стороны прихожан Заоникиевой пустыни защитить игумена жёстко и грубо пресекались (…). Отец Паисий ясно и чётко давал объяснения по всем предъявляемым ему обвинениям. Его поддерживали представители администрации и силовых структур", - пишет Павел Канищев.

В частности, отца Паисия активно поддерживал староста посёлка Лучниково, в котором располагается Заоникиева пустынь, и многие другие местные жители.

Комиссия состояла из председателя церковного суда иерея Георгия Зарецкого, благочинного вологодских монастырей иеромонаха Иоасафа Вишнякова и секретаря епархии.

"Было похоже, что перед комиссией митрополитом была поставлена задача примирить враждующие стороны и в суть проблем монастыря они вдаваться не собирались. По итогам заседания игумену было рекомендовано не принимать какие бы то ни было значимые решения в монастыре и постараться найти компромисс. Я был в шоке от лицемерия комиссии. Они прямо так и сказали, что на все обвинения отец Паисий ответил верно, аргументировано и безупречно, но почему-то в то же время они встали на сторону клеветников отца Паисия. И даже порекомендовали ему попросить прощения у этих людей", - продолжает Павел Канищев.

По словам Павла, по завершению заседания Отец Паисий произнес следующую речь:

"Сейчас, братья и сёстры, прямо на наших глазах вы разрушаете канонические основы жизни монашества. Монастыри управляются игуменами, а не советом прихожан или посторонних лиц. Монашество - это сердце Церкви! Монашество - это основа православия, а вы сейчас покушаетесь на самую основу канонического строительства монашеской жизни! Монахи уходили в пустыни из городов, чтобы строить монашество по своим внутренним уставам монашеской жизни. Вы же хотите сами управлять монастырём и командовать игуменом, вредите нормальному течению дел монастыря, пишете жалобы, агитируете людей противостоять игумену. Вы же вредите таким образом самому православию! И чего вы сюда припёрлись? И что вам здесь нужно?! Какие же вы православные христиане? Зачем теперь вы впёрлись в монастырь и качаете здесь свои права? Почему вы не признаёте священноначалие и власть митрополита, который канонически назначил меня быть игуменом? Очевидно, вы или раскольники или сектанты!"

Компромисс не нашли

Вечером того же дня противники Паисия заблокировали священника во всех социальных сетях, удалили все реквизиты, контакты, и публикации отца Паисия за последние два месяца, все его проповеди и фотографии стёрли, и переименовали монастырскую страницу в «приход».

"То есть лишили игумена монастыря возможности принимать записки на помин и обращаться к широкой аудитории вологжан, фактически захватили монастырь ещё до всякого решения митрополита", - заключил Павел Канищев.

6 сентября появились сообщения о пропаже отца Паисия. Ньюсво тогда связался с епархией, чтобы выяснить, что случилось с игуменом. Там ответили коротко, что он вернулся в свою родную Тверь. Позже Митрополия дала развернутой ответ по ситуации у себя на сайте.

"В последние несколько дней на различных площадках интернета появилось немало публикаций о конфликте в мужском монастыре Заоникиевой Богородице-Владимирской пустыни, что находится неподалеку от Вологды. К сожалению, рассказывая положении дел в Заоникиевой пустыни, далеко не все авторы пользуются проверенными сведениями, что вызывает у читателей тревогу за состояние дел в обители. Настоящая публикация основана на бесспорных данных и призвана четко обозначить ситуацию", - сообщает митрополия.

Там пояснили, что Иеромонах Паисий (Новоженов) перевелся в Вологодскую епархию из Тверской епархии в марте 2021 года и сразу был включен в братию Спасо-Прилуцкого Димитриева монастыря. 1 июля 2021 года был назначен исполняющим обязанности игумена мужского монастыря Заоникиевой Богородице-Владимирской пустыни деревни Лучниково Вологодского района.

"Монастырь небольшой, братия малочисленна. Большинство помещений нуждаются в незамедлительных ремонтно-реставрационных работах, требующих солидных капитальных вложений. К сожалению, между и.о. игумена и частью прихожан и насельников монастыря произошло взаимное непонимание".

5 сентября в Заоникиеву пустынь прибыла назначенная митрополитом Вологодским и Кирилловским Саввой комиссия для изучения ситуации. Длительное заседание было посвящено рассмотрению различных точек зрения на положение дел.

"В результате обстоятельной беседы по поводу сложившейся ситуации прихожане и и.о. игумена высказали возможность найти компромисс в своих мнениях и продолжать богоугодное дело восстановления Заоникиевой обители. Однако на следующий день и. о. игумена Заоникиева монастыря вместе с тремя помощниками выехал из обители. Иеромонах Паисий заехал в церковную лавку Спасо-Прилуцкого Димитриева мужского монастыря, оставил ключи от кабинета, где проводил занятия с детьми, попрощался и ушел. Из монастыря иеромонах Паисий вместе со спутниками оправился в Тверь на такси — об этом свидетельствует охранник Заоникиевой пустыни, который провожал и. о. игумена из Лучникова в Прилуки. Почему один из помощников иеромонаха Паисия, который уехал вместе с ним в одной машине в Тверь, разместил в сети Интернет сообщение о его пропаже, в настоящее время не установлено. По этому факту проводится проверка Следственным комитетом РФ. В настоящее время иеромонах Паисий продолжает находиться в Тверской области", - заключили в митрополии.

Два дня назад на странице Паисия в инстаграмм появилась первая за долгое отсутствие запись. На видео видно, как монах уходит вдаль от Спасо-Прилуцкого монастыря. Тем временем его сторонники все еще переживают за судьбу батюшки, а противники публикуют нелицеприятные факты в отношении него.