Дополнительный пункт вакцинации будет работать в центре Вологды 7 и 8 октября

Дополнительный пункт вакцинации будет работать в центре Вологды в здании выставочного комплекса «Русский дом» 7 и 8 октября с 10:00 до 16:00. Здесь можно будет привиться от гриппа и коронавируса.

При себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС.

Перед процедурой медики проведут осмотр и оценят состояние здоровья.

– В настоящее время эпидемическая ситуация сложная. По сравнению с началом сентября количество госпитализированных пациентов увеличилось в 1,7 раза. Сейчас болезнь протекает очень тяжело. Возросло количество тяжелых пациентов, в том числе нуждающихся в кислородотерапии, - сказал начальник департамента здравоохранения области Сергей Бутаков. - Среди вакцинированных заболело менее 2%, причём болезнь переноситься значительно легче.

От гриппа взрослых будут прививать трехкомпонентной вакциной «Совигрипп», в составк которой включены три инактивированных штамма (два типа А и один типа В). А вакцина «Ультрикс Квадри» для детей и беременных женщин является четырехкомпонентной, то есть содержит инактивированные штаммы гриппа B (Yamagata, Victoria), а также вирусы А (H3N2), А (H1N1).

– Чтобы организм выработал достаточное количество антител для защиты организма от вируса, должно пройти не менее 10-14 дней. Поэтому прививаться от гриппа нужно до начала сезона респираторных заболеваний. Интервал между прививкой от гриппа и коронавируса должен составлять один месяц, – поясняет пресс-служба департамента здравоохранения.

Ранее NewsVo рассказывал, что с 6 октября 2021 года проведение профилактических мероприятий в части диспансеризации и профилактических медицинских осмотров будет осуществляться при наличии у гражданина QR-кода сертификата вакцинации или сертификата о перенесенном заболевании COVID-19. А с 9 октября справка о вакцинации или о перенесенном COVID-19 становится «зеленой карточкой» для посещения всех массовых мероприятий, включая театры, кинотеатры, фитнес-залы, заведения общепита, музеи, библиотеки и т. д. Без этой справки посещение общественных мест запретят.

Напоминаем, что в Вологде и Череповце продолжают работать постоянные прививочные пункты в торговых центрах:

Вологда

Дворец спорта (ул. Конева, 2в). По будням с 11:00 до 17:00. В субботу и воскресенье - с 10:00 до 13:00.

ТЦ «Мармелад» (Пошехонское шоссе, 22). По будням с 11:00 до 19:00. В субботу и воскресенье - с 10:00 до 13:00.

АО «БАНК Севергазбанк» (ул. Благовещенская, 3). По будням с 11:00 до 18:00.

Гипермаркет «Макси» (ул. Дальняя, 33). По будням с 13:00 до 19:00. В субботу и воскресенье — с 10:00 до 14:00.

ТЦ «Форум» (ул. Ленинградская, 100, 3 эт.). По будням с 13:00 до 18.00. В субботу и воскресенье - с 10:00 до 14:00.

Дополнительный пункт вакцинации для лиц старше 60 лет — Вологодский областной госпиталь для ветеранов войн (ул. Благовещенская, 39) с 12.00 до 16.00.

Череповец

СКЗ «Алмаз» (ул. Сталеваров, 43). По будням с 14:00 до 19:00. В субботу и воскресенье с 10:00 до 13:00.

ТЦ «Новый Век» (пр. Победы, 135). По будням с 14:00 до 18:00. В субботу и воскресенье с 10:00 до 13:00.

Ледовый дворец (Октябрьский проспект, 70). По будням с 14:00 до 19:00. В субботу и воскресенье с 10:00 до 13:00.

Дополнительный пункт вакцинации для лиц старше 60 лет — Дом музыки и кино «Комсомолец» (ул. Максима Горького, 22А) с 10.00 до 14.00.

Вакцинацию от коронавируса могут пройти граждане, достигшие 18 лет. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.