Меценат помог Вологодскому дому актёра погасить долги по налогам

Депутат Законодательного собрания Вологодской области Евгений Шулепов откликнулся на просьбу Дома актёра о помощи.

– В минувший четверг он посетил Дом актёра, подробно и заинтересованно вник во все нюансы нашего финансового состояния, выслушал наши предложения законодателям, высказал свои инициативы, – говорится на странице Дома актёра в социальной сети. – В течении двух дней (!) Евгений Борисович нашел возможность перечислить Вологодскому отделению СТД РФ средства для уплаты долгов по налогам! Это дает нам возможность принять участие в грантовом конкурсе Комитета по охране памятников Вологодской области! Реальный шанс получить средства на неотложный ремонт Дома актера!

Ранее NewsVo рассказывал, что из-за ограничений на проведение мероприятий в период коронавируса, у Дома актёра накопилось много долгов. Одним из вариантов решения этих проблем могла стать передача здания на Ленинградской, 4 в собственность Вологодской области. Именно такой вариант предложил начальник департамента культуры и туризма Владимир Осиповский. Однако представители СТД отнеслись к этому как к «национализации общественной собственности».

4 октября руководители Вологодского отделения СТД РФ снова встретились с руководством Департамента культуры и туризма области по вопросу поддержки Дома актёра.

– Не волнуйтесь, вопрос о передаче Домика в собственность области уже не актуален. А наши инициативы по плану «спасения» Дома актёра были заинтересованно выслушаны, мы обсудили много вопросов и договорились о дальнейших совместных действиях, – рассказывают о встрече представители СТД.

Владимир Осиповский также сообщил, что разговор получился плодотворный и дальнейшие пути решения проблем намечены.