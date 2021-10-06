Меценат помог Вологодскому дому актёра погасить долги по налогам

06.10.2021 [Общество]

Депутат Законодательного собрания Вологодской области Евгений Шулепов откликнулся на просьбу Дома актёра о помощи. 

– В минувший четверг он посетил Дом актёра, подробно и заинтересованно вник во все нюансы нашего финансового состояния, выслушал наши предложения законодателям, высказал свои инициативы, – говорится на странице Дома актёра в социальной сети. – В течении двух дней (!) Евгений Борисович нашел возможность перечислить Вологодскому отделению СТД РФ средства для уплаты долгов по налогам! Это дает нам возможность принять участие в грантовом конкурсе Комитета по охране памятников Вологодской области! Реальный шанс получить средства на неотложный ремонт Дома актера!

Ранее NewsVo рассказывал, что из-за ограничений на проведение мероприятий в период коронавируса, у Дома актёра накопилось много долгов. Одним из вариантов решения этих проблем могла стать передача здания на Ленинградской, 4 в собственность Вологодской области. Именно такой вариант предложил начальник департамента культуры и туризма Владимир Осиповский. Однако представители СТД отнеслись к этому как к «национализации общественной собственности».

4 октября руководители Вологодского отделения СТД РФ снова встретились с руководством Департамента культуры и туризма области по вопросу поддержки Дома актёра. 

– Не волнуйтесь, вопрос о передаче Домика в собственность области уже не актуален. А наши инициативы по плану «спасения» Дома актёра были заинтересованно выслушаны, мы обсудили много вопросов и договорились о дальнейших совместных действиях, – рассказывают о встрече представители СТД.

Владимир Осиповский также сообщил, что разговор получился плодотворный и дальнейшие пути решения проблем намечены.

– Отработка предложения о создании Попечительского совета Дома актера. Представители Вологодского отделения СТД – Борис Александрович Гранатов, Ирина Михайловна Горожанова, Всеволод Васильевич Чубенко – идею поддерживают, – пишет на своей странице Владимир Осиповский. –

Участие в грантовых конкурсах. Насколько мне известно, сейчас у организации уже погашен долг по налогам. Это значит, она может участвовать, в частности, в конкурсе Комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области, чтобы получить средства на необходимый ремонт Дома актера – памятника культуры федерального значения.

Выработка региональных мер поддержки творческих союзов. Эту тему вскоре будем обсуждать на рабочей встрече с представителями Законодательного Собрания Вологодской области.

Тэги: дом актера, долги, меценаты, евгений шулепов, владимир осиповский

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