Прокуратура Вологды нашла нарушения в том, что детей без ведома родителей записали в кружки на сайте Персонифицированного дополнительного образования.

NewsVo уже рассказывал, что в начале сентября этого года многие вологжане, заглянув в личные кабинеты своих детей на сайте системы допобразования, обнаружили, что их детей без их ведома зачислили в различные кружки и секции.

Тогда на запрос нашего издания в пресс-службе Администрации города Вологды сообщили, что детей прикрепили к бесплатным кружкам и секциям в их учебных учреждениях «только для учёта детей».

Не удовлетворившись таким ответом, некоторые родители обратились в прокуратуру города Вологды. Вологжанка Ирина С. рассказала NewsVo, что из прокуратуры пришел ответ, в котором говорится о найденном нарушении.

– В ходе проверки установлено, что в нарушение вышеуказанных требований активация сертификата на получение услуг по дополнительным общеобразовательным программа произведена МОУ «Средняя общеобразовательная школа №13 имени А.А. Завитухина» в личном кабинете общеобразовательной организации. Кроме того, в системе персонифицированного учета была также выбрана определенная образовательная программа, на реализацию которой Ваше согласие не получено, – говорится в ответе прокуратуры.

Также в письме сообщается, что по результатам проверки городской прокуратуры 09.09.21 «в адрес начальника Управления образования Администрации города Вологды внесено представление об устранении нарушений закона».

Выдержки из ответа прокуратуры города Вологды на запрос Ирины С.

По словам Ирины С., школа признала свою вину.

– Заместитель директора по воспитательной работе звонила, извинялась и сказала, что это ее ошибка, – говорит вологжанка.

Тем временем, проблема приписок детей к кружкам и секциям без ведома родителей известна и в других регионах. Так, например, о мошенничествах с сертификатами допобразования карельская «Газета педагогов» писала ещё в 2019 году.

– Экспертам ОНФ поступили сообщения о мошеннических манипуляциях с персонифицированным сертификатом дополнительного образования. Родители жалуются, что с сертификатов их детей списываются деньги секциям, договор на которые они не заключали и которые их ребенок не посещает. Жалобы на «мертвые души» в кружках и незаконное перечисление средств поступают из Саратовской, Томской, Тамбовской, Калининградской, Ярославской, Вологодской областей, Удмуртской Республики и других регионов страны, – писала «Газета педагогов».

Специально по этому поводу на главной странице федерального сайта Персонифицированного дополнительного образования размещена ссылка, по которой родителям предлагается проверить, не используется ли страница их ребёнка для фиктивных зачислений.

Главная страница сайта ПДО

– Один из членов нашей команды лично столкнулся с липовым зачислением своего ребенка и поучаствовал в беседе с представителем «виноватой» организации - получив, уже ставший типичным ответ: «Вам жалко что-ли?» – сообщается на странице ПДО в социальной сети. – Нам не жалко, мы прекрасно понимаем, что в происходящем 95% ответственности никак нельзя отнести на педагогов, организации, муниципальные или даже региональные органы власти, прекрасно понимаем, что «с системой спорить дело бессмысленное», но и согласиться с происходящим мы не можем. Уверены, что и большинство из Вас, чьи дети внесены в отчеты, сочтут нечестным, что с 2012 года указ Президента №599 выполняется лишь «на бумаге». Мы запустили функционал проверки, чтобы Вы могли увидеть наличие зачислений, созданных по персональным данным Вашего ребенка.

В этом указе Президент установил, что дополнительное образование должно охватывать 75% всех детей в возрасте от 5 до 18 лет.

– Дальше, чтобы не получилось, как в стихотворении «Дом, который построил Джек», оставим только суть: Президент поручил Федеральному правительству, которое, в свою очередь спрашивает с Федерального министерства просвещения, которое, ставит задачу регионам, – говорится на странице ПДО в социальной сети. – Регионы ставят задачу муниципалитетам, а те уже всем муниципальными учреждениям. Соответственно, на каждой ступени оказывается давление, чтобы указ Президента исполнялся. Получается, чтобы министерству просвещения отчитаться о нужном числе охвата – оно ставит задачу регионам. Регионы требуют охват с муниципалитетов. Муниципалитеты, чтобы отчитаться перед регионом – давят на муниципальные учреждения. Муниципальным учреждениям требовать охвата с родителей? Невозможно. Тогда, не набрав нужного охвата, организации берут информацию об уже знакомых детях и записывают их на программы, в надежде, что родители не станут задавать вопросы.

30 сентября организаторы системы ПДО предложили родителям из разных регионов проверить, не столкнулись ли они с «липовыми» зачислениями в кружки.

Всего за 4 дня проверки удалось выявить более 200 «липовых» зачислений в кружки в 29 регионах страны.

По количеству приписок в лидеры вышли – Алтайский край, Волгоградская область и Вологодская область.

Фото: https://vk.com/publicpfdo

– Несмотря на то, что на данном этапе выявлено использование данных каждого 8-го ребенка - выборка пока не репрезентативна, так как проверку прошло небольшое количество людей. Многие родители до сих пор не знают о том, что персональные данные их детей могут использовать для имитации охвата. И нашей с Вами общей задачей является - рассказать им об этом! – говорится на странице ПДО. – Пожалуйста, делитесь данной информацией с каждым, у кого есть дети в возрасте от 5 до 18 лет. Совсем необязательно, что если Вы не писали заявление на обучение ребенка в кружках и секциях – его данные не внесли за Вас.

Вы также можете пройти по ссылке и проверить зачисления по вашему сертификату ПДО.

