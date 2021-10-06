Прокуратура Вологды нашла нарушения в том, что детей без ведома родителей записали в кружки

06.10.2021 [Общество]

Прокуратура Вологды нашла нарушения в том, что детей без ведома родителей записали в кружки на сайте Персонифицированного дополнительного образования.

NewsVo уже рассказывал, что в начале сентября этого года многие вологжане, заглянув в личные кабинеты своих детей на сайте системы допобразования, обнаружили, что их детей без их ведома зачислили в различные кружки и секции. 

Тогда на запрос нашего издания в пресс-службе Администрации города Вологды сообщили, что детей прикрепили к бесплатным кружкам и секциям в их учебных учреждениях «только для учёта детей».

Не удовлетворившись таким ответом, некоторые родители обратились в прокуратуру города Вологды. Вологжанка Ирина С. рассказала NewsVo, что из прокуратуры пришел ответ, в котором говорится о найденном нарушении.

– В ходе проверки установлено, что в нарушение вышеуказанных требований активация сертификата на получение услуг по дополнительным общеобразовательным программа произведена МОУ «Средняя общеобразовательная школа №13 имени А.А. Завитухина» в личном кабинете общеобразовательной организации. Кроме того, в системе персонифицированного учета была также выбрана определенная образовательная программа, на реализацию которой Ваше согласие не получено, – говорится в ответе прокуратуры.

Также в письме сообщается, что по результатам проверки городской прокуратуры 09.09.21 «в адрес начальника Управления образования Администрации города Вологды внесено представление об устранении нарушений закона».

Выдержки из ответа прокуратуры города Вологды на запрос Ирины С.

По словам Ирины С., школа признала свою вину.

– Заместитель директора по воспитательной работе звонила, извинялась и сказала, что это ее ошибка, – говорит вологжанка.

Тем временем, проблема приписок детей к кружкам и секциям без ведома родителей известна и в других регионах. Так, например, о мошенничествах с сертификатами допобразования карельская «Газета педагогов» писала ещё в 2019 году.

– Экспертам ОНФ поступили сообщения о мошеннических манипуляциях с персонифицированным сертификатом дополнительного образования. Родители жалуются, что с сертификатов их детей списываются деньги секциям, договор на которые они не заключали и которые их ребенок не посещает. Жалобы на «мертвые души» в кружках и незаконное перечисление средств поступают из Саратовской, Томской, Тамбовской, Калининградской, Ярославской, Вологодской областей, Удмуртской Республики и других регионов страны, – писала «Газета педагогов».

Специально по этому поводу на главной странице федерального сайта Персонифицированного дополнительного образования размещена ссылка, по которой родителям предлагается проверить, не используется ли страница их ребёнка для фиктивных зачислений.

Главная страница сайта ПДО

– Один из членов нашей команды лично столкнулся с липовым зачислением своего ребенка и поучаствовал в беседе с представителем «виноватой» организации - получив, уже ставший типичным ответ: «Вам жалко что-ли?» – сообщается на странице ПДО в социальной сети. – 

Нам не жалко, мы прекрасно понимаем, что в происходящем 95% ответственности никак нельзя отнести на педагогов, организации, муниципальные или даже региональные органы власти, прекрасно понимаем, что «с системой спорить дело бессмысленное», но и согласиться с происходящим мы не можем. Уверены, что и большинство из Вас, чьи дети внесены в отчеты, сочтут нечестным, что с 2012 года указ Президента №599 выполняется лишь «на бумаге».

Мы запустили функционал проверки, чтобы Вы могли увидеть наличие зачислений, созданных по персональным данным Вашего ребенка.

В этом указе Президент установил, что дополнительное образование должно охватывать 75% всех детей в возрасте от 5 до 18 лет.

– Дальше, чтобы не получилось, как в стихотворении «Дом, который построил Джек», оставим только суть: Президент поручил Федеральному правительству, которое, в свою очередь спрашивает с Федерального министерства просвещения, которое, ставит задачу регионам, – говорится на странице ПДО в социальной сети. – Регионы ставят задачу муниципалитетам, а те уже всем муниципальными учреждениям. Соответственно, на каждой ступени оказывается давление, чтобы указ Президента исполнялся.

Получается, чтобы министерству просвещения отчитаться о нужном числе охвата – оно ставит задачу регионам. Регионы требуют охват с муниципалитетов. Муниципалитеты, чтобы отчитаться перед регионом – давят на муниципальные учреждения. Муниципальным учреждениям требовать охвата с родителей? Невозможно. Тогда, не набрав нужного охвата, организации берут информацию об уже знакомых детях и записывают их на программы, в надежде, что родители не станут задавать вопросы.

30 сентября организаторы системы ПДО предложили родителям из разных регионов проверить, не столкнулись ли они с «липовыми» зачислениями в кружки.

Всего за 4 дня проверки удалось выявить более 200 «липовых» зачислений в кружки в 29 регионах страны.

По количеству приписок в лидеры вышли – Алтайский край, Волгоградская область и Вологодская область.

Фото: https://vk.com/publicpfdo

– Несмотря на то, что на данном этапе выявлено использование данных каждого 8-го ребенка - выборка пока не репрезентативна, так как проверку прошло небольшое количество людей. Многие родители до сих пор не знают о том, что персональные данные их детей могут использовать для имитации охвата. И нашей с Вами общей задачей является - рассказать им об этом! – говорится на странице ПДО. – Пожалуйста, делитесь данной информацией с каждым, у кого есть дети в возрасте от 5 до 18 лет. Совсем необязательно, что если Вы не писали заявление на обучение ребенка в кружках и секциях – его данные не внесли за Вас. 

Вы также можете пройти по ссылке и проверить зачисления по вашему сертификату ПДО.
 

Читайте также:

Тэги: дополнительное образование, прокуратура, кружки, секции

ТОП НЕДЕЛИ

Сокол взорвало видео избиения студента в общежитии лесотехнического техникума
На Вологодчине вводят запрет на посещение массовых мероприятий без QR-кода
Активисты: ПАТП-1 отменяет в Вологде 38 рейсов
«Сына я шёл умышленно убивать»: суд арестовал подозреваемого в убийстве Андрея Тарасова
Вологда и Череповец прощаются с главным редактором газеты «Красный Север» Надеждой Кузьминской
Задержан подозреваемый в совершении убийства в Вохтоге
В Бабушкинском районе после "Кросса наций" умер девятиклассник
СК возбудил уголовное дело по факту избиения студента в Соколе
Глава Вологодского УМВД Виктор Пестерев проиграл второй суд по защите чести, достоинства и деловой репутации оппозиционеру Евгению Доможирову
Более 22 млн рублей должен выплатить виновник пожара на вологодской ликерке

Похожие новости

Областной центр поддержки одаренных детей «Импульс» возобновил очные профильные смены

Открыта смена, посвященная подготовке ко Всероссийскому конкурсу «Большие вызовы», а также профильная смена по живописи, в рамках которой предусмотрена подготовка к участию в творческих конкурсах по композиции и дизайну

864
0

Передвижной технопарк «Кванториум» до конца года посетит западные районы Вологодской области

В Череповце создали мобильную научную площадку для детей

1010
0

В Череповецком госуниверситете открылся центр развития современных компетенций детей

В нём школьники смогут освоить образовательные программы по направлениям: биотехнологии, геномная инженерия, искусственный интеллект, робототехника, виртуальная реальность, IT-технологии и промышленный дизайн

870
0

В Вологодской области с 18 августа разрешат работу учреждений допобразования

Это около 800 учреждений

2583
0

«Остаться в живых»: образовательные центры Вологодской области просят губернатора разрешить работать

Они считают ограничительные меры неоправданными  

4459
0

Лекцию о вирусах для школьников прочитал онлайн доцент кафедры химии ВоГУ Дмитрий Кривошеев

Видеозапись лекции доступна для просмотра на странице проекта «Вологодские каникулы»

1118
0

«Вологодские каникулы»: школьникам региона предложат онлайн-занятия на лето

Занятость детей в летний период обеспечит 101 организация дополнительного образования и 344 школы

1542
0

Власти Вологды просят частные кружки и секции закрыться на каникулы: как реагирует бизнес?

Об этом NewsVo спросил у руководителей коммерческих учреждений допобразования Вологды

7283
1

Промдизайн, хайтек и робототехника: в Череповце планируют открыть передвижной технопарк «Кванториум»

Официальный старт проекта назначен на 1 сентября 2020 года

1569
0

Биологическую лабораторию оборудовали в Вологодском научном центре РАН

Она состоит из четырёх помещений: по два в Вологде и в Молочном

1838
0

Вологодским школьникам предлагают дистанционно обучаться археологии и участвовать в раскопках

Стать обучающимися заочной школы могут дети от 12 до 17 лет. Обучение бесплатное.

1907
1

Ярмарка детских кружков и спортивных секций пройдет в Вологодском музее-заповеднике

14 сентября, посетители экспозиции «Природа и история Вологодского края» смогут не только рассмотреть чучела животных, но и попадут на ярмарку дополнительного образования

971
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вологодские рестораторы называют катастрофой введение QR-кодов
Пьяный вологодский подросток угнал машину и пытался скрыться от полицейских
Весь комплект медалей завоевали вологжане на первенстве Северо-запада по дзюдо среди юношей и девушек
В Вологде ищут свидетелей ДТП с машиной скорой помощи и «Митсубиси»
274 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Житель Вашкинского района получил два года колонии за разбойное нападение на пенсионерку
Прокуратура Вологды нашла нарушения в том, что детей без ведома родителей записали в кружки
 
23.09.2021 [Общество]

Построили и бросили: новые модульные ФАПы остались без благоустройства

3183
0
06.10.2021 [БлогоVO]

Предприятия напуганы такими письмами и теперь просто боятся работать с самозанятыми

49
0
05.10.2021 [Обзор Прессы]

Плыла-качалась лодочка. 200 лет водным артериям Вологодской области

380
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика