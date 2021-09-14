В Вологде детей записали в кружки и секции на портале допобразования без ведома родителей

В начале сентября многие вологжане были удивлены, когда узнали, что их детей без их ведома зачислили в неизвестные им кружки и секции. Подобные сообщения родители увидели в личных кабинетах детей на сайте ПФДО.

Напомним, ПФДО – это система финансирования дополнительного образования, благодаря которой дети смогут обучаться за счет бюджетных средств. В рамках этой программы на ребёнка в возрасте от 5 до 18 лет оформляется специальный сертификат ПФДО, в этом году его номинал составляет 496 рублей в месяц (4464 рублей в год). Этим сертификатом родители могут полностью или частично, в зависимости от стоимости занятий, оплачивать обучение в кружках и секциях.

Стоит оговориться, что далеко не все существующие в Вологде кружки и секции входят в систему ПФДО, в основном это муниципальные кружки, а также некоторые коммерческие. С подробным их перечнем можно ознакомиться на сайте.

– Ребенок зачислен в кружок конструирование от дет сада, хотя мы даже об этом не знали, – пишет вологжанка Татьяна Щеблыкина.

Скриншот из личного кабинета ребёнка, присланный Татьяной.

– Мы, оказывается, усиленно занимаемся на кружке «Читайка» с мая. Даром, что все лето в сад не ходили, – пишет читательница NewsVo Татьяна. – Мы подавали заявки на сертификаты централизованно через сад весной. Управление образования прислало мне сертификат в электронную почту с логином и паролем от личного кабинета. Это персональные данные! Почему ими воспользовался кто-то другой кроме родителей?

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Вопросы обеспокоенных родителей NewsVo переадресовал пресс-службе администрации города Вологды. И вот какие ответы мы получили:

– Родители, оформившие сертификаты ПФДО через садик или школу, обнаружили, что их дети без их ведома были приписаны к кружкам и секциям. Как такое могло получиться?

– С июня 2021 года в регионе реализуется Концепция развития дополнительного образования детей с использованием персонифицированного учета и персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, утвержденная постановлением Правительства области от 15 июня 2021 года № 626, – сообщили в пресс-службе администрации города.

В связи с этим школы и детские сады внесли в систему данные о детях с целью получения ими сертификатов учета, которые не имеет финансового обеспечения, но дают право родителям записаться на любые программы дополнительного образования.

По сертификату учета можно записаться на бюджетные (бесплатные) программы и на платные программы за счет средств родителей. Ограничений по количеству данных программ сертификатом не установлено.

Школы определили бесплатные программы для персонифицированного учета. Эти программы будут реализованы с нового учебного года в рамках воспитательной работы (через совместную деятельность классного руководителя с коллективом класса) НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ (это указано в личном кабинете ПФДО) (например, программа «Правильное питание – путь к здоровью», программы по безопасности дорожного движения и др.). Прикрепление обучающихся к данным программам было проведено для учета детей, занятых в дополнительном образовании.

– То есть всех детей прикрепили к любому кружку в садике или школе только для учёта детей в допобразовании? Не очень понятно, зачем это было делать. Ведь количество детей и так изначально известно, зачем для «галочки» их прикреплять туда, куда они не записывались? Какой в этом был смысл?

– Только для учета детей.

– Могли ли представители учебных учреждений самостоятельно воспользоваться персональными данными детей и направить средства ПФДО в свои учреждения?

– Не могли. В школах и детских садах не реализуются сертифицированные программы, которые оплачиваются бюджетом.

Родители самостоятельно заключают договор с поставщиком образовательных услуг по выбранной программе. Только после заявки родителей на портале ПФДО на сертифицированную программу поступают бюджетные средства.

Денежным эквивалентом сертификаты персонифицированного финансирования на 2021-2022 учебный год обеспечены только с 1 сентября 2021 года. В летний период на сертификатах персонифицированного финансирования денежные средства отсутствуют.

– Что происходит с теми сертификатами, которые не были использованы?

– Средства неиспользованных сертификатов остаются в бюджете города. Неиспользованный сертификат персонифицированного финансирования становится сертификатом учета.

7323 договора по сертификатам персонифицированного финансирования заключено в областном центре (по данным пресс-службы администрации города Вологды на 8 сентября 2021 года). Для сравнения на сентябрь 2020 года было заключено 7242 договора, а на сентябрь 2019 года – 7879 договоров. 10 080 человек могут получить сертификаты ПФДО в этом учебном году. Финансирование идет из муниципального бюджета.

Как получить сертификат ПФДО

Записаться на программы можно в школах, детских садах, учреждениях дополнительного образования и на Портале персонифицированного дополнительного образования Вологодской области.

Для записи ребенка на Портале ПФДО нужно:

войти в Личный кабинет (логин и пароль от личного кабинета выдаётся вместе с сертификатом учета) на Портале ПФДО; выбрать образовательную организацию; выбрать программу, которая реализуется по сертификату финансирования; подать заявку на обучение. распечатать и заполнить заявление, согласие на обработку персональных данных; предоставить оформленные документы в учреждение.

После этого ваша заявка будет одобрена, средства на обучение по выбранной программе будут начислены на сертификат ПФДО и доступны для использования.

Консультации по вопросам записи на обучение можно получить в выбранном вами учреждении дополнительного образования, а также в управлении образования администрации города Вологды по телефону 72-45-89 или уполномоченной организации — МАУ «Центр социального питания» по телефону 72-06-88.

Ранее NewsVo рассказывал, что система ПФДО была введена в Вологодской области в 2016 году в качестве эксперимента. С 2019 года к системе ПФДО могут подключиться и коммерческие организации.

