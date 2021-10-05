В Череповце двух женщин осудили за серию краж из квартир пенсионерок

05.10.2021 [Происшествия]

В Череповце суд вынес приговор 50-летней и 32-летней жительницам Ярославской области, признанным виновными в совершении двух краж из квартир пенсионерок.

Как newsVO сообщал ранее, подсудимые искали в магазинах пенсионерок, которые расплачивались за покупки крупными купюрами, и проникали к ним домой под видом врачей. Оба преступления женщины совершили 15 мая 2021 года.

Их первой жертвой стала 84-летняя жительница дома на улице К. Беляева. Обвиняемые пришли к ней домой, чтобы якобы сделать укол.

«Воспользовавшись тем, что потерпевшая за их действиями не наблюдает, они похитили из кармана надетых на нее трусов 20 200 рублей. После чего они с места преступления скрылись», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Из квартиры второй потерпевшей — 90-летней череповчанки — злоумышленницы похитили 76 тысяч рублей.

Обвиняемые возместили пострадавшим ущерб. С учётом того, что осуждённые уже отбывают наказание за аналогичные преступления, суд назначил 50-летней женщине окончательное наказание в виде четырёх лет и четырёх месяцев колонии общего режима, а её 32-летняя подельница получила два года и три месяца колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

Тэги: квартирная кража, пенсионеры, приговор

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