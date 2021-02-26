В Череповце раскрыли серию краж из квартир пенсионерок

26.02.2021 [Происшествия]

В Череповце полицейские раскрыли кражи денег из квартир двух пенсионерок. Одна их пострадавших — 90-летняя череповчанка — рассказала, что к ней приходили две женщины, которые представились медработниками. Они якобы провели осмотр потерпевшей, а после их ухода она заметила, что из квартиры пропало 76 тысяч рублей. У второй пострадавшей — 84-летней пенсионерки — пропало 20 тысяч рублей.

Подозреваемыми в кражах оказались 32-летняя и 50-летняя жительницы Ярославской области. Сейчас они уже отбывают наказание за аналогичные преступления.

«Во время допросов злоумышленницы признались в содеянном. Со слов подозреваемых в Череповец они приехали из Ярославской области на арендованном автомобиле. Ходя по магазинам, женщины искали пенсионеров, которые расплачивались крупными купюрами. Далее злоумышленницы шли за потерпевшими до дома, а затем уже заходили к ним в квартиры, представившись медицинскими работницами», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

По фактам краж возбуждены уголовные дела. Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы.

Тэги: квартирная кража, пенсионеры

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