За «липовые» замеры мусора в Вологодской области под суд пойдет директор московской фирмы

Вологодская областная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении директора АНО «Институт развития регионов» Татьяны Кретовой. Именно эта организация разрабатывала территориальную схему обращения с отходами в Вологодской области.

По версии следствия, «директор организации, имея умысел на хищение бюджетных денежных средств в особо крупном размере, в соответствии с заявкой департамента ТЭК и ТР Вологодской области, представила на конкурс по выполнению работ по разработке территориальной схемы и региональной программы в области обращения с отходами заверенные ею копии трудовых книжек на якобы работающих в организации 12 граждан, обладающих соответствующей квалификацией, что позволило выиграть конкурс и заключить государственный контракт», - говорится в сообщении областной прокуратуры.

На самом деле, как посчитали следователи, в штате «Института развития регионов» не было сотрудников, обладающих познаниями в сфере разработки территориальных схем и региональных программ в области обращения с отходами.

Кроме того, все измерения были проведены с нарушениями требований законодательства. Эти факты Татьяна Кретова скрыла, что позволило ей подписать акты приемки выполненных работ на сумму 11,9 млн рублей.

Как позже заявили в прокуратуре области, исследования, необходимые для установки норматива по вывозу мусора в Вологодской области, в реальности не проводились.



«На сумму причиненного материального ущерба прокуратурой области заявлены исковые требования, в обеспечение которых в рамках предварительного следствия наложен арест на имущество обвиняемой на сумму свыше 12 млн рублей», - рассказали в областной прокуратуре.

Как еще в 2019 году сообщало NewsVo, директор АНО «Институт развития регионов» Татьяна Кретова — родная сестра бывшего замминистра строительства и ЖКХ, ныне губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

Сейчас ей инкриминируют ч. 4 ст. 159 УК РФ - "Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере" и ч. 2 ст. 327 УК РФ – "Подделка иных официальных документов, предоставляющих права, в целях их использования, совершенное с целью облегчить совершение другого преступления".