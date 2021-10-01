За убийство матери вологжанина отправили на принудительное лечение

В Вологде суд вынес решение по уголовному делу в отношении 38-летнего местного жителя, признанного виновным в убийстве матери.

Как newsVO сообщал ранее, трагедия произошла в доме № 18Г на улице Конева 13 марта 2021 года. Мужчина был пьян и нанёс матери не менее двадцати одного удара ножом. В силу имеющегося у него хронического психического расстройства, он не осознавал фактический характер и опасность своих действий. Тело 57-летней погибшей обнаружили на лестничной площадке. Она скончалась от массивной кровопотери.

«По словам вологжанина, его попутали бесы, которые его выслеживают», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Подсудимого освободили от уголовной ответственности и направили на принудительное лечение в специализированном учреждении с интенсивным наблюдением. Постановление может быть обжаловано.