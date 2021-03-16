В Вологде на лестничной площадке дома убили женщину

На лестничной площадке дома № 18Г на улице Конева в Вологде 13 марта убили 57-летнюю женщину. О происшествии со ссылкой на собственный источник сообщает портал «Город Во».

В распоряжении издания оказался снимок лежащей на лестничной площадке обнаженной женщины. На снимке видно, что пол на площадке был измазан кровью.

— Женщину, по информации жильцов дома, изнасиловали и зарезали прямо на площадке. Соседи даже выдвигали предположение, что в районе орудует маньяк-убийца, — отмечают журналисты.

В правоохранительных органах подтвердили факт убийства, а также пояснили, что в совершении преступления подозревается близкий родственник скончавшейся 57-летней женщины. По версии следствия, спасаясь от собственного 37-летнего сына, женщина попыталась просить помощи у соседей, выскочив на площадку и стучась в двери. Те вызвали полицию, но прибыть на место до совершения преступления те не успели. Сообщается, что женщина погибла от колото-резаных ран, потери крови. Сын убил ее прямо на площадке.

Мужчину уже задержали. Мотивы преступления, а также все обстоятельства устанавливаются.