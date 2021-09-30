Администрация Бабушкинского района дала официальный комментарий о смерти школьника после "Кросса наций"

Напомним, в Бабушкинском районе после участия в "Кроссе наций" 18 сентября умер девятиклассник.

О смерти ученика 9 класса Бабушкинской средней школы стало известно от депутата Законодательного собрания Вологодской области Павла Горчакова. К нему на личный приём пришла семейная пара, которая несколько дней назад потеряла пятнадцатилетнего сына.

о время забега ему стало плохо. Помощь на месте ему не была оказана. Молодого человека доставили в больницу, но он скончался в реанимации.

"Как говорят родители, организаторы не соблюли элементарных правил, в том числе по организации медпомощи. Это одна из причин, почему юноше не помогли вовремя. Кроме того, проблема была и с вызовом скорой помощи", - пишет Павел Горчаков, который пообещал взять ситуацию на контроль.

После публикации администрация Бабушкинского района дала официальный комментарий по поводу случившегося:

"18 сентября 2021 года в с. им. Бабушкина проходила спортивная акция (не соревнования) в рамках Всероссийского дня бега "Кросс Нации". Одному из участников мероприятия стало плохо, на месте была оказана первая медицинская доврачебная помощь. В связи с тем, что все автомобили скорой помощи находились на вызовах, юноша был доставлен в Бабушкинскую ЦРБ организаторами мероприятия. Молодой человек все это время находился в сознании, к сожалению, через 3 часа в реанимации он скончался. В настоящее время в отношении данного случая возбуждено уголовное дело, ведется расследование".

Что интересно, мероприятие состоялась в 11 часов утра, а в два часа дня МКУ "Управление по культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации Бабушкинского муниципального района", не смотря на инцидент, позитивно отчиталось у себя в группе о прошедшем кроссе, умолчав о случившемся.