Администрация Бабушкинского района дала официальный комментарий о смерти школьника после "Кросса наций"

30.09.2021 [Общество]

Напомним, в Бабушкинском районе после участия в "Кроссе наций" 18 сентября умер девятиклассник

О смерти ученика 9 класса Бабушкинской средней школы стало известно от депутата Законодательного собрания Вологодской области Павла Горчакова. К нему на личный приём пришла семейная пара, которая несколько дней назад потеряла пятнадцатилетнего сына.

о время забега ему стало плохо. Помощь на месте ему не была оказана. Молодого человека доставили в больницу, но он скончался в реанимации.

"Как говорят родители, организаторы не соблюли элементарных правил, в том числе по организации медпомощи. Это одна из причин, почему юноше не помогли вовремя. Кроме того, проблема была и с вызовом скорой помощи", - пишет Павел Горчаков, который пообещал взять ситуацию на контроль.

После публикации администрация Бабушкинского района дала официальный комментарий по поводу случившегося:

"18 сентября 2021 года в с. им. Бабушкина проходила спортивная акция (не соревнования) в рамках Всероссийского дня бега "Кросс Нации". Одному из участников мероприятия стало плохо, на месте была оказана первая медицинская доврачебная помощь. В связи с тем, что все автомобили скорой помощи находились на вызовах, юноша был доставлен в Бабушкинскую ЦРБ организаторами мероприятия. Молодой человек все это время находился в сознании, к сожалению, через 3 часа в реанимации он скончался. В настоящее время в отношении данного случая возбуждено уголовное дело, ведется расследование".

Что интересно, мероприятие состоялась в 11 часов утра, а в два часа дня МКУ "Управление по культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации Бабушкинского муниципального района", не смотря на инцидент, позитивно отчиталось у себя в группе о прошедшем кроссе, умолчав о случившемся. 

Тэги: детский спорт

ТОП НЕДЕЛИ

Ушла из жизни главный редактор газеты "Красный Север" Надежда Кузьминская
Массовое мероприятие против результатов выборов прошло в Вологде
Сейф имени Эллы Памфиловой появился на Соборной горке в Вологде
Пятеро из 20 туристов погибли при восхождении на Эльбрус
Владимир Жириновский отказался от мандата в ЗСО Вологодской области
15-летний подросток признался, что создал канал о расстреле вологодской школы из-за ревности
Две женщины погибли в ДТП в Вологодской области
Состав областного парламента обновился почти наполовину
Региональные власти не исключают введения обязательной вакцинации от COVID
Силовики вычислили "вологодского последователя" пермского стрелка

Похожие новости

7 площадок для уличного баскетбола появились на стадионе «Локомотив» в Вологде

Они построены на средства вологодских бизнесменов, которые пожелали остаться неизвестными

1322
0

В Череповце на месте ночного клуба открылся новый спортивный центр для детей и взрослых

Он разместился на улице Первомайской, 30А

3004
0

«Вологда-Чеваката» готова взять под крыло спортшколу № 2

Директор клуба «Чеваката» Валентина Черепанова рассказала, что хотела бы видеть в структуре клуба и спортивную школу, но все, по ее словам, упирается в деньги

1438
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Администрация Бабушкинского района дала официальный комментарий о смерти школьника после "Кросса наций"
В окрестностях Вологды появилась улица Валерия Гаврилина
Законопроекты, позволяющие сделать более гибким получение жилищного сертификата детьми–сиротами, рассмотрят на ближайшей сессии ЗСО
Суд отправил в колонию череповецкого истязателя
Потребительские кредиты ПСБ – деньги для любых задач
Счетная палата предлагает в два раза увеличить выплаты на школьников
Предприниматель не смог доказать право на отсрочку по уплате налогов в связи с пандемией
 
23.09.2021 [Общество]

Построили и бросили: новые модульные ФАПы остались без благоустройства

2716
0
30.09.2021 [БлогоVO]

Сегодня в 9 утра, состоялся сход жителей поселка Камчуга

316
0
30.09.2021 [Обзор Прессы]

Спасти дом от пластика. Зачем архитектор из Вологды купил старинный особняк и почему он считает, что россиянам полезно ездить за границу

228
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика