В Бабушкинском районе после "Кросса наций" умер девятиклассник

30.09.2021 [Происшествия]

О смерти ученика 9 класса Бабушкинской средней школы стало известно от депутата Законодательного собрания Вологодской области Павла Горчакова. К нему на личный приём пришла семейная пара, которая несколько дней назад потеряла пятнадцатилетнего сына. Юноша принимал участие в «Кроссе наций», который состоялся 18 сентября в селе имени Бабушкина. Во время забега ему стало плохо. Помощь на месте ему не была оказана. Молодого человека доставили в больницу, но он скончался в реанимации.

"Как говорят родители, организаторы не соблюли элементарных правил, в том числе по организации медпомощи. Это одна из причин, почему юноше не помогли вовремя. Кроме того, проблема была и с вызовом скорой помощи", - пишет Павел Горчаков, который пообещал взять ситуацию на контроль.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, ведётся проверка правоохранительными органами.

 

Тэги: кросснаций

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