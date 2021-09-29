Песня вологодской группы «Радиопомехи» вошла в саундтрек фильма «Петровы в гриппе»

29.09.2021 [Культура]

Песня вологодской группы «Радиопомехи» вошла в саундтрек фильма «Петровы в гриппе». Это новая фантастическая драма режиссёра Кирилла Серебрянникова по одноимённой книге Алексея Сальникова. Этим летом фильм был представлен на международном кинофестивале в Каннах, а сейчас идёт в прокате в российских кинотеатрах.

– Друзья, «Радиопомехи» со своим «Синим троллейбусом» – в официальном саундтреке к фильму Кирилла Серебреникова «Петровы в гриппе», наряду с Егором Летовым, «Колибри», гр. «Ноль» и т.д. Обратите внимание на кавер-пародию от бардов 70ников)) – сообщают музыканты на своей странице в социальной сети.

Ранее NewsVo рассказывал, что  «Радиопомехи» характеризуют своё творчество как «Экзистенциализм, приправленный алкоголем». Сергей Рудаков также известен вологжанам по участию в таких музыкальных проектах как «Идеальная семья» и «Kanopola».

Фото: https://vk.com/radiopomehy

Тэги: музыка, рок-музыка, кино

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