Онлайн-концерт солиста вологодской группы «Радиопомехи» состоится 23 ноября

23.11.2020 [Культура]

Онлайн-концерт солиста вологодской группы «Радиопомехи» состоится 23 ноября. Сергей «Муравей» Рудаков отметит свой день рождения концертом в прямом эфире.

– Приглашаем всех на онлайн тусу, посвяшенную Дню Рожденья Муравья (в миру Серёги Рудакова), нашего бессменного вокалиста, – говорится в анонсе мероприятия. – В честь сего события Рудаков даст онлайн концерт. Новое, старое, своё, чужое, лиричное, матюжное и т.д.

Группа «Радиопомехи» характеризует своё творчество как «Экзистенциализм, приправленный алкоголем». Сергей Рудаков также известен вологжанам по таким более ранним музыкальным проектам как «Идеальная семья» и «Kanopola».

Начало трансляции в понедельник, 23 ноября, в 19:00 на youtube-канале группы, в инстаграме и в группе ВКонтакте.

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