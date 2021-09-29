Задержан подозреваемый в совершении убийства в Вохтоге

29.09.2021 [Происшествия]

Полицейские задержали подозреваемого в совершении тяжкого преступления в Вохтоге, сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области.

– Сегодня около 14:40 сотрудниками ГИБДД и уголовного розыска задержан подозреваемый в совершении тяжкого преступления в Вохтоге. Мужчина 1967 г.р. ранее был неоднократно судим за совершение тяжких преступлений. 

Сообщается, что Андрей Тарасов был задержан около деревни Ведерково, примерно в 40 километрах от Грязовца. Мужчина шел по железнодорожным путям в сторону Вологды. О том, что по «железке» идет человек, похожий на Тарасова, в полицию сообщили местные жители. Силовики незамедлительно выдвинулись на задержание. В ближайшее время он будет доставлен в отдел полиции. Следователям предстоит установить мотивы и обстоятельства преступления.

Напомним, накануне, 28 сентября, в Вохтоге произошла трагедия – 54-летний местный житель сначала застрелил 41-летнюю соседку, ранил в руку своего 26-летнего сына и скрылся. 

Подозреваемый в совершении преступления – Андрей Тарасов, который ранее неоднократно был судим с 1984 года. Ему вменяли совершение преступлений, предусмотренных статьями 108 и 206 УК РСФСР («Хулиганство», «Халатное отношение к службе»), а также 111, 115 и 213 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», «Хулиганство»).

Убитая женщина была матерью троих детей. Кстати, погибшая не была сожительницей убийцы, как об этом ранее писали некоторые федеральные СМИ.

Трагедия всколыхнула небольшой посёлок в Грязовецком районе. Жителям Вохтоги разрешили не отпускать детей в школу и попросили проконтролировать, чтобы дети не появлялись на улице без присмотра взрослых. Также детским учреждениям была выделена охрана. 

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Тэги: стрельба

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