Убитая в Вохтоге женщина – мать троих детей

29.09.2021 [Происшествия]

Убитая накануне в Вохтоге 41-летняя женщина была матерью троих детей. Об этом рассказывают местные жители в социальных сетях. Кстати, погибшая не была сожительницей убийцы, как об этом ранее писали некоторые федеральные СМИ.

Трагедия всколыхнула небольшой посёлок в Грязовецком районе. Жителей Вохтоги предупредили, что сегодня, пока подозреваемый не пойман, можно не отпускать детей в школу. Но, при этом, родителей попросили проконтролировать, чтобы дети не появлялись на улице без присмотра взрослых. Также детским учреждениям была выделена охрана. 

Сообщается, что подозреваемый был неоднократно ранее судим с 1984 года. Ему вменяли совершение преступлений, предусмотренных статьями 108 и 206 УК РСФСР («Хулиганство», «Халатное отношение к службе»), а также 111, 115 и 213 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», «Хулиганство»).

Помимо этого, второй сын подозреваемого сейчас отбывает срок за убийства двух пожилых женщин, которые он совершил пару лет назад в Вологде с целью ограбления.

Напомним, накануне, 28 сентября, в Вохтоге произошла трагедия – 54-летний местный житель сначала застрелил 41-летнюю соседку, тяжело ранил своего 26-летнего сына и скрылся. 

Подозреваемого в совершении преступления –  Андрея Тарасова – разыскивают в Вологодской области.

Приметы: мужчина, на вид около 55 лет, рост около 190 сантиметров, крепкого телосложения. Был одет в джинсовую синюю куртку, темные синие джинсы, на голове бежевая кепка, носит очки, слегка затемненные. Подозреваемый может быть вооружен.

Если вы располагаете информацией о местонахождении подозреваемого, необходимо сообщить в дежурную часть МО МВД России «Грязовецкий» 8(81755) 5-44-02 или дежурную часть УМВД России по Вологодской области 79-41-41 или по телефонам «02», «112».

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Тэги: погибшие, стрельба

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