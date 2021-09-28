Начальники курсов признаны невиновными во вспышке инфекции в ВИПЭ ФСИН

28.09.2021 [Происшествия]

Групповая вспышка норовирусной инфекцией, напомним, была зафиксирована в учебном заведении 20 мая. В ходе проверки, организованной после массового отравления, были выявлены нарушения организации и проведения дезинфекции, ослабление контроля за ее проведением. В связи с чем в отношении начальника 1 курса учебно-строевого подразделения Александра Юманова, начальника 4 курса учебно-строевого подразделения Сергея Косых, начальника 2 курса учебно-строевого подразделения Сергея Охапкина и начальника 3 курса учебно-строевого подразделения Елены Бределевой были составлены протоколы по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ.

Сами обвиняемые вину не признали. По их словам, вспышка инфекции началась поздно вечером в воскресенье 16 мая, когда они находились дома на выходном.

В понедельник рано утром они вышли на работу и стали выявлять заболевших курсантов, изолировать больных ребят от здоровых, при этом комнаты больных незамедлительно обрабатывались и опечатывались. Матрацы, постельное и личное белье курсантов и даже занавески с окон в этот же день были опечатаны в герметичные пакеты и отданы в прачечную. Все помещения обрабатывались дезрастворами.

«Суд не нашел оснований для привлечения начальников курсов к ответственности, поскольку в материалах дела отсутствуют достаточные доказательства их виновности, указаний на конкретные действия или бездействие должностных лиц в протоколах нет», - рассказали в объединенной пресс – службе судов области.

Производства по делам в отношении всех начальников курсов прекращены.

Тэги: ВИПЭ, инфекция, вспышка

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