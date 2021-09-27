Вологодский суд не стал прекращать уголовное дело в отношении умершего вора в законе

27.09.2021 [Происшествия]

В вологодском областном суде продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении авторитетов Алексея Антипенко, Нодара Джинчвелашвили, Валентина Журкина, Ираклия Кодуа, Игоря Синицына. Все они обвиняются по статье 210 УК – «занятие высшего положения в преступной иерархии». Подсудимые вину не признают.

В понедельник, 27 сентября, суд исследовал документы о смерти подсудимого Джинчвелашвили, который, напомним, скончался 10 сентября. Родственникам разъяснили, что смерть является одним из нереабилитирующих оснований для прекращения уголовного дела.

Вдова Джинчвелашвили настаивает на его невиновности и выступила за продолжение рассмотрения дела. В суде она была признана представителем подсудимого.

Как рассказали в объединенной пресс – службе судов области, судебное следствие по делу окончено. Завтра суд перейдет к прениям.

Тэги: авторитет, суд

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