Сейф имени Эллы Памфиловой появился на Соборной горке в Вологде

26.09.2021 [Общество]

Новый арт-объект в виде открытого с двух сторон сейфа с подписью «Сейф имени Эллы Памфиловой» появился на Соборной горке в Вологде. Вологжане заметили его 26 сентября. 

19 сентября на странице вымышленного персонажа, председателя Среднего посада Олега Графинова был опубликован пост с фотографиями, которые показывали, как неаккуратно могут храниться избирательные бюллетени. 

– Сегодня дал поручение архитекторам посада разработать новый арт-объект — сейф имени Эллы Памфиловой. Где его установить, решим всенародным голосованием, – написал тогда Олег Графинов.

Напомним, год назад на этом же месте была установлена урна с подписью «Пень им. Эллы Памфиловой». Несанкционированный арт-объект простоял недолго, его быстро демонтировали.
 

Тэги: арт-объекты, выборы

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