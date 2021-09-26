Новый арт-объект в виде открытого с двух сторон сейфа с подписью «Сейф имени Эллы Памфиловой» появился на Соборной горке в Вологде. Вологжане заметили его 26 сентября.

19 сентября на странице вымышленного персонажа, председателя Среднего посада Олега Графинова был опубликован пост с фотографиями, которые показывали, как неаккуратно могут храниться избирательные бюллетени.

– Сегодня дал поручение архитекторам посада разработать новый арт-объект — сейф имени Эллы Памфиловой. Где его установить, решим всенародным голосованием, – написал тогда Олег Графинов.

Напомним, год назад на этом же месте была установлена урна с подписью «Пень им. Эллы Памфиловой». Несанкционированный арт-объект простоял недолго, его быстро демонтировали.

