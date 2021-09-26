253 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

За минувшие сутки в Вологодской области выявлено 253 новых случаев коронавирусной инфекции. 235 человек выздоровели, одиннадцать человек умерли. Такие данные 26 сентября опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 67 730 пациентам. Большая часть из них — 61 115 человек — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 1 833 человека.

Ранее NewsVo рассказывал, что ВОЗ считает маловероятной полную победу над коронавирусом.

