ВОЗ считает маловероятной полную победу над коронавирусом

08.09.2021 [Общество]

«Маловероятной» назвали во Всемирной организации здравоохранения окончательную победу над коронавирусом. Вирус мутирует в странах с непривитым населением, но самым опасным вариантом остается дельта-штамм.

ВОЗ заявила, что заболеваемость COVID-19 в мире вышла на плато на уровне 4,5 млн официально зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в неделю. 

«Люди говорили, что мы собираемся ликвидировать или искоренить вирус. Нет, это очень маловероятно», — сказал исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан, передает CNBC. По словам Райана, коронавирус «останется с нами и будет развиваться так же, как вирусы, вызывающие пандемии гриппа, он станет одним из вирусов, которые влияют на нас». 

«Дельта-вариант для меня является наиболее тревожащим из-за повышенной трансмиссивности», — сказала Мария ван Керкхове, руководитель группы ВОЗ по борьбе с COVID-19.

Она отметила, что дельта-штамм вдвое превышает показатели передаваемости исходного варианта коронавируса, который был выявлен в конце 2019 года в Китае. На прошлой неделе ВОЗ внесла в список вариантов коронавируса, представляющих интерес, штамм mu, впервые обнаруженный в Колумбии. Ученые предполагают, что mu-вариант может обойти иммунную защиту организма, которая вызвана естественной инфекцией или вакцинацией. По словам Керкхове,  заражение этим штаммом подтвердили в 39 странах, но он «не взлетел». 

Тэги: коронавирус

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