247 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

За минувшие сутки в Вологодской области выявлено 247 новых случаев коронавирусной инфекции. 243 человека выздоровели, одиннадцать человек умерли. Такие данные 25 сентября опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 67 477 пациентам. Большая часть из них — 60 880 человек — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 1 822 человека.

Ранее NewsVo рассказывал, что власти Вологодской области не исключают введения обязательной вакцинации от коронавируса.

