247 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

25.09.2021 [Общество]

За минувшие сутки в Вологодской области выявлено 247 новых случаев коронавирусной инфекции. 243 человека выздоровели, одиннадцать человек умерли. Такие данные 25 сентября опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 67 477 пациентам. Большая часть из них — 60 880 человек — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 1 822 человека.

Ранее NewsVo рассказывал, что власти Вологодской области не исключают введения обязательной вакцинации от коронавируса.
 

Тэги: коронавирус

ТОП НЕДЕЛИ

Неизвестные угрожают устроить расстрел в вологодской школе
Вологда показала низкий процент голосования за «Единую Россию»
ЦИК попросил разобраться со скандалом на выборах в Вологодской области
Запланированная атака
Мэр Вологды прокомментировал угрозы нападения на городскую школу
Четыре человека пострадали в результате ДТП в Грязовецком районе
За мошенничество в особо крупных размерах юный предприниматель получил условный срок
Владимир Корытин ушел из вологодской Гордумы
Партия пенсионеров впервые прошла в ЗCО Вологодской области
Главным финансистом области может стать чиновник администрации Вологды

Похожие новости

Жители Великого Устюга жалуются на то, что в ЦРБ тестируют на коронавирус не всех людей с симптомами

По неподтвержденным данным причина такой избирательности - нехватка средств

973
0

Коронавирус внес коррективы в проведение "Кросса нации"

Из-за эпидограничений до старта не допустят детей и пожилых

889
0

Повышать коллективный иммунитет предлагают отгулами

О предоставлении выходных дней после вакцинации заявил директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив

925
0

223 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

229 человек выздоровели, восемь умерли

1407
0

218 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

216 человек выздоровели, девять умерли

2045
0

219 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

228 человек выздоровели, девять умерли

797
0

ВОЗ считает маловероятной полную победу над коронавирусом

Он продолжает мутировать в странах с непривитым населением

735
0

218 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

231 человек выздоровел, восемь человек умерли

781
0

222 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

182 человека выздоровели, 11 умерли

722
0

224 новых случая коронавируса выявлены в Вологодской области за сутки

198 человек выздоровели, семь умерли

1589
0

223 новых случая коронавируса выявлены в Вологодской области за сутки

213 человек выздоровели, десять умерли

1672
0

225 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

234 человека выздоровели, девять умерли

884
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Семейный шахматный турнир пройдёт в Вологде 26 сентября
247 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
В Вологде женщина дважды пыталась украсть еду из магазина
Усадьба Спасское-Куркино приглашает волонтёров на субботник 26 сентября
15-летний подросток признался, что создал канал о расстреле вологодской школы из-за ревности
Цветаевский костёр проходит в Вологодской области этой осенью
Две женщины погибли в ДТП в Вологодской области
 
27.08.2021 [Общество]

В Вологде планируют организовать бесплатный сбор автопокрышек на утилизацию

4049
0
25.09.2021 [БлогоVO]

Кажется, главе Следкома мало самоубийства начальника пермского следствия. Теперь он решил взяться за детей

314
0
16.09.2021 [Обзор Прессы]

Редактор «Бессмертного барака»: Сотрудники НКВД права на память не имеют

1143
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика