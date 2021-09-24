Региональные власти не исключают введения обязательной вакцинации от COVID

В Вологодской области может быть введена обязательная вакцинация от коронавируса отдельных категорий граждан. Это произойдет в том случае, четвертая волна заболеваемости будет стремительно развиваться. Тогда, по словам главы региона, потребуются более решительные меры по достижению коллективного иммунитета.

«Многие регионы пошли по пути обязательной вакцинации отдельных категорий граждан… На сегодня мы держим ситуацию под контролем, но, если поймем, что четвертая волна будет развиваться стремительно, необходимо будет принимать более серьезные меры, чтобы увеличить темпы вакцинации для приобретения коллективного иммунитета, мы готовы. Каждая человеческая жизнь бесценна. Очень надеюсь на сознательность вологжан», - пояснил глава региона.

Олег Кувшинников рассказал, что поражен отказом многих россиян от прививки.