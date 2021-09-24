В Череповецком районе около одной деревни обнаружили 13 несанкционированных свалок

13 сентября отдел экологического контроля совместно с Череповецким территориальным отделом государственного лесничества провел обследование территории в районе деревни Сойволовская.

Перед проверяющими была поставлена задача - установить наличие несанкционированных свалок.

"В ходе проведения обследования в районе д. Сойволовская обнаружено 13 несанкционированных свалок отходов, расположенных на землях лесного фонда", - сообщили в администрации Череповецкого района.

Судя по фото, в лес нерадивые жители таскают все - и крупногабаритный мусор, и обычный бытовой.

Как правило, ликвидируют такие "полигоны" за счет бюджета. Так, например, в Белозерске решено потратить на проект ликвидации несанкционированной свалки рядом с городом 8 млн рублей.