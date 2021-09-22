Власти Белозерска планируют потратить 8 миллионов рублей на проект рекультивации несанкционированной свалки рядом с городом

Аукцион на разработку соответствующей проектно-сметной документации был объявлен 8 сентября. Победитель еще не определен. Известно, что проект рекультивации будет разработан в рамках муниципальной программы охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов на 2021-2025 годы.

Кроме этого, есть решение Белозерского районного суда Вологодской области от 27 декабря 2018 года, которым на районную администрацию было наложено обязательство сделать проект рекультивации стихийной свалки, а затем ликвидировать полигон.

Свалка уже много лет является камнем преткновения между местными жителями и властями. Она была закрыта в 2018 году, однако люди ее продолжали использовать. Пока одни возили туда незаконно свои отходы, другие писали жалобы в природоохранную прокуратуру. 15 октября 2018 года заместитель главы района Василий Шаров был оштрафован на 50 тысяч рублей за то, что не обеспечил рекультивацию свалки. 10 января 2019 года суд вновь признал администрацию города Белозерска и района виновными в правонарушении и наложил штраф в 10 тысяч рублей. Только через несколько лет жалоб и противостояния появились деньги на проект рекультивации полигона.

Площадь свалки составляет 17 тысяч квадратных метров, объект использовался для размещения отходов производства и потребления IV-V классов опасности с 1986 года.

Ориентировочный объем накопленных отходов составляет: 34 000 м3 в уплотненном состоянии. Однако точный объем накопленных ТКО и фактическую площадь, занимаемую отходами, их класс опасности еще предстоит определить в ходе изыскательных работ.

"Предполагаемое использование данной территории в дальнейшем – территория предназначена для средозащитных зеленых насаждений. Заказчик после заключения Контракта предоставляет Исполнителю: градостроительный план земельного участка; кадастровую выписку на земельный участок; иные имеющиеся документы и информацию (при наличии)", - говорится в техническом задании аукциона.

Целью проекта является "стабилизация и улучшение экологической обстановки путем снижения уровня антропогенного воздействия на окружающую среду; обеспечение экологической безопасности территории и населения Белозерского района".

Всего на разработку проектно-сметной документации по объекту: "Рекультивация несанкционированной свалки ТКО вблизи г. Белозерска" запланировано потратить 8 083 333 рублей 33 копейки