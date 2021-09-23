Угрожающие вологодским школам провокаторы будут лить «крокодильи слезы»

Губернатор Олег Кувшинников в рамках программы «Поокаем в сети» сегодня ответил на вопрос о провокациях, которые появились в соцсетях в адрес вологодских школ.
Напомним, пару дней назад в телеграмм-каналах публиковались сообщения о готовящемся нападении на одну из вологодских школ. Лже-террористы угрожали расстрелами.
По словам губернатора, по всем этим сообщениям уже работают МВД и ФСБ, и адреса провокаторов, решивших сделать хайп на пермской трагедии, практически известны.
«Мы видим, что это молодежь, которая решила хайпануть. Которая решила в анонимных телеграмм-каналах получить кайф для того, чтобы побесить и внести хаос в образовательный процесс на территории некоторых муниципальных образований. Мы этих людей практически уже вычислили. Я не могу назвать город, но это не Вологодская область, это один из столичных городов, откуда эти негодяи провоцируют вологжан, чтобы дестабилизировать обстановку в школах. Их обязательно найдут, и они будут лить крокодильи слезы, когда им впаяют административку», - заявил Олег Кувшинников.