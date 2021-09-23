Угрожающие вологодским школам провокаторы будут лить «крокодильи слезы»

Губернатор Олег Кувшинников в рамках программы «Поокаем в сети» сегодня ответил на вопрос о провокациях, которые появились в соцсетях в адрес вологодских школ.

Напомним, пару дней назад в телеграмм-каналах публиковались сообщения о готовящемся нападении на одну из вологодских школ. Лже-террористы угрожали расстрелами.

По словам губернатора, по всем этим сообщениям уже работают МВД и ФСБ, и адреса провокаторов, решивших сделать хайп на пермской трагедии, практически известны.