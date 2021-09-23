ПСБ - больше возможностей для малых предприятий

ПСБ уверенно входит в число лидирующих банков в стране по количеству открытых расчетных счетов и предприятий, получающих расчётно-кассовое обслуживание. Банк создает много разных сервисов и продуктов специально для предпринимателей, чтобы сделать их работу более удобной и оптимизировать ведение бизнеса.

О продуктах и акциях банка для малого и среднего предпринимательства рассказала начальник управления массового бизнеса Вологодского офиса ПСБ Юлия Гаврилова.

«Сегодня ПСБ предлагает вологодскому бизнесу два основных продукта. Это корпоративная карта и зарплатный проект для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», - говорит Юлия Гаврилова.

Корпоративная карта - одна для всех задач

Корпоративная или бизнес-карта стала сегодня одним из самых востребованных и популярных продуктов ПСБ. Она предназначена для снятия наличных денежных средств и оплаты сотрудниками предприятия командировочных и представительских расходов в России и за рубежом, а также для оплаты других ежедневных расходов.

«Карта позволяет структурировать финансовую отчетность. Все покупки, внесение и снятие наличных автоматически отображаются в выписке и личном кабинете. Доступ к денежным средствам осуществляется в формате 24/7, то есть круглосуточно и без выходных. Карта выпускается на руководителя предприятия, а дополнительные карты могут быть выпущены на сотрудников: бухгалтера, водителей и др. в неограниченном количестве. Можно установить индивидуальные лимиты для каждого сотрудника, который пользуется картой. На карточном счете сразу будет видно, когда, на что и сколько потрачено, и будет прикреплен чек. Внесение денежных средств до 500 000 рублей1 в сутки на одну карту через банкоматы ПСБ осуществляется бесплатно», - рассказывает Юлия Гаврилова.

Экономьте с бизнес-картой ПСБ:

до 10%1 — кешбэк на выбранные категории

до 10%2 — скидка на любой объем топлива

20%2 — возмещение НДС за топливо

Держатели бизнес-карты карты могут получать до 10%1 кешбэка с любых покупок.

«Клиент через личный кабинет может выбрать в интернет-банке до 3-х категорий по начислению кешбэка1. Например, на топливо, гостиницы, рестораны. Вернуть можно до 10 000 рублей в месяц1. И возвращаются именно деньги, а не бонусы. На сегодняшний день бизнес-картами ПСБ пользуется более 30% клиентов банка», - говорит Юлия Гаврилова.

Также сейчас в ПСБ действует акция по Яндекс-заправкам, которая позволяет при оплате бизнес-картой ПСБ рассчитывать на скидку до 10%2 в зависимости от купленного объема топлива в месяц.

Помимо этого, с общей суммы затрат на топливо, оплаченного по этой акции, клиент может возвращать 20% НДС2. Это позволяет компании сократить расходы на топливо до 30%.

Бизнес-карту ПСБ можно получить в любом удобном для клиента формате: выбрать цифровую или пластиковую. Оформить её можно в приложении ПСБ (предварительно скачав приложение в AppStore и GooglePlay) и сразу же начать пользоваться всеми преимуществами.

Стоимость обслуживания корпоративной карты, которая действует 4 года, зависит от выбранного тарифного плана. Лимит снятия наличных с карты Business составляет 300 тысяч рублей в день и 3 миллиона рублей в месяц1. С карты BusinessGold в день можно снимать до полумиллиона рублей, а месячный лимит ограничивается суммой в 7 миллионов рублей1. Суточное пополнение одной бизнес-карты через банкоматы ПСБ и банков-партнеров возможно до 500 тысяч рублей1.

Внесение средств через банкоматы банков-партнеров без комиссии составляет 300 тысяч рублей в месяц1. За внесение свыше этой суммы взимается комиссия 0,5%1.

Кэшбэк на карту - неплохая прибавка к зарплате

Вторая популярная и важная для вологодских предпринимателей услуга ПСБ – зарплатный проект. Он включает в себя все необходимые финансовые инструменты для компании и сотрудников. ПСБ предлагает удобный способ выплаты заработной платы сотрудникам предприятий на банковские карты национальной платежной системы «Мир» и международных платежных систем MasterCard и Visa.

Банк выпускает зарплатные карты для сотрудников организации бесплатно. Доставка карт осуществляется в любой офис банка. Выдача карт сотрудникам происходит в течение пяти дней после подписания договора с предприятием.

Кстати, «Зарплатный проект» распространяется и для клиентов, не имеющих расчетного счета в ПСБ.

«Многие банки пользуются этим инструментом, но у ПСБ есть особенности. Для нас нет ограничений по минимальному числу сотрудников в организации. Мы заключаем зарплатный договор от одной карты. На одного индивидуального предпринимателя заключить такой договор мы не можем, но если у него официально оформлен хотя бы один работник, то нашим сервисом можно воспользоваться», - рассказывает Юлия Гаврилова.

Снять деньги с зарплатной карты можно абсолютно бесплатно в банкоматах ПСБ и банкоматах банков-партнеров. Если снятие наличных происходит в терминалах других финансовых организаций, то комиссия не взимается за суммы от 3 тысяч до 150 тысяч рублей3. Для обладателей карт "золотого" статуса повышены лимиты по снятию наличных денег.

Также на все карты зарплатного проекта ПСБ возвращается кешбэк в размере 1 % от всех покупок3. Максимальная сумма выплат - 3000 рублей в месяц3. Это реальные деньги, которые клиент получает себе на карту. Переводы до 100 000 рублей3 в месяц также проходят без комиссий.

Для физических лиц, получающих зарплату на карту ПСБ, предусмотрены льготные условия потребительского и ипотечного кредитования. Заемщику нет необходимости предоставлять дополнительные документы, в том числе - справку о доходах.

Подробнее о продуктах ПСБ вы можете узнать в офисах банка и на сайте www.psbank.ru.

1Бизнес-карта выпускается для клиентов ПАО «Промсвязьбанк» - юридических лиц (ООО, ИП). Стоимость обслуживания карты в соответствии с выбранным тарифным планом. Срок действия карты 4 года. Валюта счета корпоративной карты и счета пополнения: рубли РФ. Лимит снятия наличных с карты Business – 300 000 рублей в день, всего 3 000 000 рублей в месяц; с карты Business Gold – 500 000 рублей в день, всего 7 000 000 рублей в месяц. Лимит выдачи на счет - 7 000 000 рублей в месяц. Лимит внесения наличных на счет бизнес-карты в банкоматах ПСБ – 500 000 рублей в день. Пополнение бизнес-карты на сумму до 300 000 рублей в месяц в банкоматах банков-партнеров без комиссии. Банки-партнеры: Альфа-Банк, Открытие, МКБ, Газпромбанк, ВТБ, Росбанк, Уральский банк реконструкции и развития. За внесение свыше указанной суммы комиссия составит 0,5%.

При оплате покупок бизнес-картой на сумму от 20 000 рублей в месяц держателю карты начисляется кешбэк в рублях в размере до 10% от суммы покупок по 3-м выбранным категориям. Максимальный размер кешбэка — 10 000 рублей в месяц. Менять категории нужно каждый квартал. Кешбэк зачисляется на счёт на 15-16 рабочий день следующего месяца. Подробности на сайте https://www.psbank.ru/Business/Everyday/Cards/Corporate?tab=1 и по телефону 8 800 333 25 50.

2Скидка предоставляется в зависимости от количества оплаченных литров топлива ежемесячно на одного клиента:

* на первые 200 литров - скидка 10%

* на каждый литр более 200 и до 5000 литров - скидка 5%

* на каждый литр более 5000 и до 10 000 литров - скидка 3%

* на каждый литр более 10 000 и до 20 000 литров - скидка 2%

* на каждый литр более 20 000 литров - скидка 1%

3Зарплатная карта. Тип карты - банковские карты национальной платежной системы «МИР» и международных платежных систем MasterCardGold / МИР Классическая Привилегия Плюс. Зачисление зарплаты, выпуск и обслуживание карт бесплатно. Доставка карт в любой офис банка. Выдача карт сотрудникам в течение 5-ти дней после подписания договора с предприятием. Переводы по реквизитам в пользу ФЛ, ЮЛ до 100 000 рублей в месяц - без комиссии. Переводы по номеру телефона (система быстрых платежей, по номеру телефона) до 100 000 рублей в месяц - без комиссии. Платежи в пользу ЖКХ, ГИБДД, штрафы и налоговые платежи - без комиссии. Возможность осуществления бесплатных платежей и переводов наступает на третий календарный день после первого реестрового зачисления в рамках зарплатного проекта с ПАО «Промсвязьбанк». Выдача наличных денежных средств в банкоматах ПАО «Промсвязьбанк», в банкоматах банков-партнеров АО «Альфа-Банк» и АО «Россельхозбанк» - без комиссии до 150 000 рублей в день и до 300 000 рублей в месяц.

Снятие наличных до 3 000 рублей в банкоматах сторонних банков - 90 рублей за операцию по картам «МИР», MasterСard.

Бесплатное снятие наличных в банкоматах сторонних банков от 3000 до 150 000 рублей в месяц по картам «МИР», MasterСard (сторонний банк может устанавливать свои лимиты на снятие). За выдачу наличных денежных средств в банкоматах/ПВН сторонних банков более 150 000 рублей в месяц взимается комиссия 1,5% (min 299 рублей). При совершении операций в валюте, отличной от рублей РФ, для определения суммы превышения лимита осуществляется конвертация суммы операции в рубли РФ по курсу Банка России на момент совершения операции. Для взимания комиссии сумма превышения конвертируется в валюту счета по курсу Банка на момент списания средств со Счета, который может не совпадать с датой совершения операции. Бесплатно - Мобильное приложение и Интернет-Банк. Смена ПИН-кода производится в банкоматах ПСБ – бесплатно. Кешбэк - 1% от всех покупок, максимальная сумма выплаты 3000 руб., минимальная сумма покупок для начисления кешбэка - 15 000 рублей в месяц.