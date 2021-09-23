Обломки пропавшего самолета АН-26 найдены в Хабаровском крае

23.09.2021 [Происшествия]

В четверг, 23 сентября, в ходе авиаразведки, вертолет Ми-8 хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России обнаружил обломки, предположительно, самолета Ан-26, пропавшего с радаров накануне. Обломки обнаружены накануне в районе горы Хребтовая, высота которой – свыше 900 метров. Судьба экипажа пока остается неизвестной, сообщает портал «Губерния».

Согласно предварительным данным, на борту судна, совершавшего технический полет, находилось шесть человек.

В пресс-службе главного управления МЧС России по Хабаровскому краю уточнили, что, по предварительным данным, самолет разбился в труднодоступной местности. Из-за высоких деревьев, а также порывов ветра до 18 метров в секунду воздушное судно не может совершить посадку в районе происшествия. Также нельзя десантировать спасателей. Из-за этого к месту падения самолета выдвинулась наземная группировка сил и средств РСЧС, спасателей МЧС России, представителей Следственного управления СК России и других надзорных органов.

Всего в поисках участвуют почти 140 человек и 35 единиц техники.

Тэги: крушение, поиск, самолет

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