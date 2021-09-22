Орден Мужества и медаль

22.09.2021 [Происшествия]

Владимир Путин наградил орденом Мужества полицейского Константина Калинина, который обезвредил студента, напавшего на вуз в Перми. Напарник Калинина – Владимир Макаров награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка».

О том, что глава государства подписал соответствующий указ, сообщила пресс-служба Кремля.

«По Министерству внутренних дел Российской Федерации. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, наградить орденом Мужества Калинина Константина Михайловича — младшего лейтенанта полиции», — передает пресс-служба текст указа. Там также отмечается, что старший лейтенант Владимир Макаров награжден медалью.

Как сообщало NewsVo, именно Константин Калинин обезвредил Тимура Бекмансурова, напавшего на пермский вуз. Владимир Макаров организовал эвакуацию студентов из учебного заведения.

Тэги: награда, задержание, нападение

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