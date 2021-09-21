Задержавших пермского стрелка полицейских представят к государственным наградам

Министр МВД Владимир Колокольцев решил внести представление о награждении государственными наградами сотрудников ДПС Владимира Макарова и Константина Калинина, отличившихся при задержании вооруженного преступника в Перми.

Напомним, сотрудники ДПС оказались первыми полицейскими, прибывшими на место трагедии к Пермскому государственному национальному исследовательскому университету.

Старший лейтенант Владимир Макаров начал эвакуировать людей, а младший лейтенант Константин Калинин забежал в здание вуза, где увидел молодого человека с ружьем в руках. Полицейский потребовал бросить оружие, однако злоумышленник выстрелил в его сторону. Сотрудник ДПС выстрелил в ответ на поражение и ранил стрелка. После того, как нападавший упал, полицейский подбежал к нему, зафиксировал движения, убрал ружье, патроны и нож в сторону, и начал оказывать первую помощь.

По данным Минздрава РФ, в результате трагедии шесть человек погибли, пострадали 24, из них 20 госпитализированы.

Сегодня в Пермском крае объявлен траур в связи со стрельбой в помещениях Пермского государственного национального исследовательского университета.