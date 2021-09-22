Поселок Суда Череповецкого района двое суток остается без воды

В поселке Суда Череповецкого района вторые сутки нет воды. По официальной информации МУП "Водоканал", подача воды была приостановлена в связи с аварией на водопроводе.

"В данный момент ведутся работы по устранению неполадок. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. В данное время решается вопрос о подвозе воды населению", - извинился Водоканал перед жителями.

Однако жители негодуют.

"От Ваших извинений у меня не появится дома вода. Ремонт сетей нужно делать вовремя. Вторые сутки уже нет воды, все колодцы пустые", - пишут они в социальных сетях.

Напомним, что летом этого года в Череповецком районе почти месяц после аварии восстанавливали водоснабжение в поселке Шухободь.