Поселок Суда Череповецкого района двое суток остается без воды

22.09.2021 [Общество]

В поселке Суда Череповецкого района вторые сутки нет воды. По официальной информации МУП "Водоканал", подача воды была приостановлена в связи с аварией на водопроводе. 

"В данный момент ведутся работы по устранению неполадок. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. В данное время решается вопрос о подвозе воды населению", - извинился Водоканал перед жителями. 

Однако жители негодуют.

"От Ваших извинений у меня не появится дома вода. Ремонт сетей нужно делать вовремя. Вторые сутки уже нет воды, все колодцы пустые", - пишут они в социальных сетях.

Напомним, что летом этого года в Череповецком районе почти месяц после аварии восстанавливали водоснабжение в поселке Шухободь.

Тэги: водопровод, аварии

ТОП НЕДЕЛИ

Вологда показала низкий процент голосования за «Единую Россию»
Неизвестные угрожают устроить расстрел в вологодской школе
ЦИК попросил разобраться со скандалом на выборах в Вологодской области
СК заявил о задержании всех фигурантов по делу об убийстве предпринимателя Александра Лешукова
Запланированная атака
Поматросили и бросили: "Магистраль" отказалась от благоустройства набережной Вологды
Мэр Вологды прокомментировал угрозы нападения на городскую школу
Страсти по Паисию: сторонники и противники пропавшего иеромонаха столкнулись в социальных сетях
В вологодской области погиб еще один пациент моногоспиталя
Появились подробности аварии туристического автобуса

Похожие новости

Суд обязал жительницу Белозерска топить печь в принадлежащей ей квартире

Из-за того, что женщина не отапливала жилье, замерз водопровод 

2327
0

Госконтракт на строительство второго этапа водовода в мкр Южный в Вологде заключили с «УстюгГазСервис»

За проведение работ фирма получит более 210 млн рублей

1429
0

Жители домов в поселке Можайское остались без воды из-за аварии на сетях

Нет холодной воды в 10 частных домах и 2 многоквартирных

846
0

Новый водовод в южном микрорайоне Вологды построен на 70%

Строительство идет за счет «Вологдагорводоканала» в рамках реализации инвестиционной программы

1203
0

В Вологде ликвидируют прорыв на магистральном водоводе

По этой причине отключено водоснабжение ряда домов по ул. Конева, Архангельская, Воркутинская, Технический переулок, Евковская, Гмайнера, Пригородная.

3821
0

В Вологде суд обязал предпринимателя восстановить поврежденные им в ходе строительства сети

С иском в суд вышло «Вологодавтодор», объекты которого в деревне Гришино из-за этого инцидента остались без водоснабжения

1360
0

В деревне Морозовица под Великим Устюгом построили водопровод

Реализация проекта началась в июне этого года в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий».

1495
0

В Белозерске вода из неправильно пробуренной скважины подтопила несколько участков

Из-за потока пришлось запретить движение транспорта по улице Шукшина 

3440
0

В Вологде заменят километр водовода на улице Пролетарской

Работы идут на участке от ул. Завражской до ул. Кирова

1688
3

Прокуратура обнаружила бесхозный водопровод в Грязовецком районе

В администрации муниципалитета об этом знали, но долгое время не предпринимали никаких действий, чтобы взять его на баланс.

2017
0

В Соколе за воду из колонки теперь придется платить

Она электронная, и воду будет наливать только владельцам магнитных карт

5499
3

Жителей Вологды просят сообщать о зеленой воде из водопроводных кранов

В Вологде коммунальщики запустили в тепловые сети подкрашенную воду. Таким образом они планируют выявить утечки на тепловых сетях и внутридомовом оборудовании

1718
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Пермскому стрелку ампутировали часть ноги
Вологжане определились с местом установки нового фонтана
Вологодская голболистка станет гостьей программы «Безграничный спорт»
Орден Мужества и медаль
Вологжанин вытащил из аппарата с игрушками 3 800 рублей монетами
239 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Череповчанка взяла бронзу всероссийской Лиги по дзюдо «Аврора»
 
27.08.2021 [Общество]

В Вологде планируют организовать бесплатный сбор автопокрышек на утилизацию

3681
0
22.09.2021 [БлогоVO]

История с расстрелом в пермском университете вызывает много вопросов

244
0
16.09.2021 [Обзор Прессы]

Редактор «Бессмертного барака»: Сотрудники НКВД права на память не имеют

872
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика