В селе Шухободь Череповекого района месяц устраняли аварию на водопроводе

06.08.2021 [Политика]

Авария на магистральном водоводе произошла в первых числах июля при производстве несогласованных земляных работ организацией ООО «НПО Спектр» г. Санкт-Петербург в рамках выполнения договора по комплексному перевооружению электрической подстанции ПС-500.

Только 28 июля был полностью завершен комплекс аварийно-восстановительных работ на магистральном водоводе «Апатит-Шулма-Шухободь». 

"В настоящее время в местах разрывов установлены специальные ремонтные муфты, уровень воды в резервуарах чистой воды (РЧВ) составляет 3,25 м, что соответствует нормативному штатному уровню для обеспечения стабильного водоснабжения с. Шухободь", - сообщили в администрации района.

Во время отсутствия воды жителям подвозили ее в цистернах. 

Водоснабжение села Шухободь с использованием централизованной системы осуществляется со станции водоподготовки АО "Апатит", по магистральным водоводам, через деревню Шулма. Проблемы с водоснабжением у жителей возникают достаточно часто, так как магистраль изношена. 

"По магистральному водоводу диаметром 250 мм (материал водовода чугун) питьевая вода поступает в резервуары чистой водв (РЧВ), которые расположены в 2-х километра от с. Шухободб. Далее от РЧВ вода самотеком поступает в повысительную насосную станцию (ПНС, расположенную в деревне Ботилово и далее с насосной под давлением поступает в разводящую водопроводную сесть села Шухободь", - говорится в официальном ответе районной администрации.

Снижение уровня воды в РЧВ было обнаружено специалистами МУП "Водоканал Череповецкого муниципального района"  еще 25 июня. С 26 июня по 27 июня проводилось обследование водопроводных сетей. В разводящей сети села повреждений водоводов и утечек обнаружено не было. 

С 28 июня специалисты водоканала провели обследование магистрального водовода. Примерно в 3,5 км от Шухободи 1 июля было обнаружено подтопление над магистральным водоводом. Авария произошла в результате производства земляных работ. 

"Ввиду отсутствия подъезда спецтехники к возможному месту повреждения водовода со 2 по 4 июля велись подготовительные работы.  Было откачено 3000 кубов воды. 5 июля специалисты начали ремонтные работы и 7 июля утечка была устранена. С 7 июля велись работы по наполнению системы магистрального водовода и РЧВ. Заполнение РЧВ до минимального объема шли до 12 июля. С 12 июля по 14 июля проводилась регулировка системы", - пишет И. О заместителя руководителя администрации района, начальник управления строительства в ЖКХ  Олег Красников. 
 

С 14 июля водоснабжение села Шухободь было восстановлено.  Однако, при запуске системы было обнаружено повреждение в одном из домов, которое связали с частыми запусками системы с 12 по 14 июля. 

"Централизованная система водоснабжения села Шухободь находится в изношенном состоянии, кроме того магистральный водовод проложен в одну нитку, что не позволяет обеспечить стабильное и безаварийное водоснабжение в селе", - пишут чиновники.

В 2020 году в администрация Череповецкого района разработала проект на строительство участка водовода "Апатит-Шухободь". Планируется, что новый водовод протяженностью 6 км будет построен в двухтрубном исполнении в 2022-2023 годах.

Тэги: вода

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