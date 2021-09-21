Тотемский «Падший ангел» улетит в музей современного искусства Санкт-Петербурга

Инсталляция «Падший ангел» прошла конкурсный отбор и будет показана на всероссийской выставке в музее современного искусства «Эрарта».

Идея создания скульптуры принадлежит участнице «НеформаТа» Кристине Тимошиной. «Телефоны для объекта мы нашли быстро, нам несли их тотьмичи со всего города. Изготовление ангела, как и других шести инсталляций для выставки «Фантастические твари» проходило на площадке «АнтреСоль», где обычно и работает творческое объединение», – вспоминает Светлана Немирова.

Все лето «Падшего ангела» можно было увидеть на молодежной выставке Фантастические твари» в краеведческом музее. Сейчас он находится на ремонте, готовясь к путешествию в Северную столицу.

Тотемский «Падший ангел» вошел в число 140 победителей всероссийского отбора и будет показан вместе с другими произведениями современных художников со всей страны.