Пострадавшие пассажиры микроавтобуса могут рассчитывать на страховые выплаты

«Пострадавшим пассажирам микроавтобуса, попавшего в ДТП под Вологдой, положены страховые выплаты в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика», – сообщил президент Национального союза страховщиков ответственности Игорь Юргенс. Он уточнил, что, согласно информации, которая содержится в автоматизированной информационной системе АИС НССО, ответственность перевозчика застрахована в СПАО «Ингосстрах». В страховой компании подтвердили наличие действующего договора страхования и готовность осуществлять выплаты, если событие будет признано страховым случаем.

Как сообщало NewsVo, ДТП произошло утром 18 сентября на 11-м км дороги «Обход города Вологды». По предварительным данным, водитель микроавтобуса не справился с управлением, автобус съехал в кювет и перевернулся. В результате аварии из 20 пассажиров автобуса пострадали одиннадцать человек.

Игорь Юргенс пояснил, что размер страхового возмещения рассчитывается в соответствии с таблицей выплат, утвержденной постановлением правительства РФ. Размеры выплат зависят от вида травмы и степени её сложности. Например, выплата за сотрясение головного мозга составит от 60 до 100 тысяч рублей, а минимальная травма – ушибы или ссадины – оценивается в 1 тыс. рублей. За несколько травм выплаты суммируются в пределах 2 млн рублей.