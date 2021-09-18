Появились подробности аварии туристического автобуса

Авария, как сообщает областное управление ГИБДД, произошла в субботу, 18 сентября, около 5.30 утра на 11-м километре обхода Вологды. По официальным данным, автобусом управлял 35-летний москвич. Автобус ехал со стороны архангельской трассы в сторону автодороги «Вологда – Тихвин Р21 «Кола».

На трассе водитель не справился с управлением и автобус уехал в кювет и перевернулся. В результате ДТП пострадали 11 пассажиров автобуса, все жители Москвы и Московской области. Все пострадавшие, как сообщает ГИБДД, доставлены в медучреждения Вологды.

Обстоятельства ДТП устанавливаются