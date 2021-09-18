Появились подробности аварии туристического автобуса

18.09.2021 [Происшествия]

Авария, как сообщает областное управление ГИБДД, произошла в субботу, 18 сентября, около 5.30 утра на 11-м километре обхода Вологды. По официальным данным, автобусом управлял 35-летний москвич. Автобус ехал со стороны архангельской трассы в сторону автодороги «Вологда – Тихвин Р21 «Кола».

На трассе водитель не справился с управлением и автобус уехал в кювет и перевернулся. В результате ДТП пострадали 11 пассажиров автобуса, все жители Москвы и Московской области. Все пострадавшие, как сообщает ГИБДД, доставлены в медучреждения Вологды.

Обстоятельства ДТП устанавливаются

Тэги: ДТП, пострадавшие, кювет

ТОП НЕДЕЛИ

Череповецкого «вора в законе» похоронят в Грузии
В Вологде и Череповце отменили концерты Ольги Бузовой
Пятилетнюю девочку спасли из горящего дома в Соколе
Проводник поезда Москва – Череповец скончался от COVID по пути следования состава
Директор вологодского учебного центра ДОСААФ признан виновным в присвоении денег
СК заявил о задержании всех фигурантов по делу об убийстве предпринимателя Александра Лешукова
Председатель тотемского РАЙПО прятала деньги от налоговой инспекции
Стремительное похолодание обещают синоптики
Суд принял отставку председателя Междуреченского районного суда: ее сын замешан в уголовном деле
Задержанная за пьяное вождение череповчанка устроила скандал в наркодиспансере

Похожие новости

Пьяный водитель снес дорожное ограждение на трассе Вологда - Новая Ладога

ДТП произошло сегодня в первом часу дня на 9-м километре трассы

1037
0

Областные чиновники намерены снизить аварийность на дорогах

Для реализации этой цели им придется выполнить целый комплекс мер

1391
0

В Череповце суд на 13 суток арестовал водителя, который столкнулся с тремя машинами и въехал в забор детского сада

Инцидент произошёл на Шекснинском проспекте днём 10 сентября

1752
0

Три человека погибли в ДТП с «Шевроле Лачетти» и грузовиком в Шекснинском районе

Трагедия произошла на 45 километре автодороги «Вологда-Тихвин» 12 сентября около 01:10

2199
0

Возбуждено уголовное дело в отношении водителя, который сбил женщину с детьми на «зебре» в Вологде

Инцидент произошёл на улице Сергея Преминина 1 сентября 2021 года

3132
0

Прокуратура обнаружила нарушения в работе вологодского перевозчика, автобус которого попал в ДТП по пути в Москву

Как ранее сообщал NewsVo, выехавший из Вологды туристический автобус попал в ДТП 14 августа в Александровском районе Владимирской области

2000
0

Женщину с двумя детьми сбили на "зебре" в Вологде

ДТП произошло около 16.45 на улице Сергея Преминина

3319
0

В Череповце вынесли приговор виновнику смертельного ДТП на Северном мосту

Авария произошла 1 февраля 2017 года, от полученных в результате ее травм погибла женщина

1259
0

ДТП с автобусом и тремя иномарками произошло в Череповце

На Октябрьском проспекте «Фольксваген» врезался в «Рено», вторую иномарку отбросило на ПАЗ, а потом на «Тойоту». Есть пострадавшая.

1159
0

В Череповце пьяный водитель за рулём «Шевроле» устроил ДТП с четырьмя машинами

Инцидент произошёл на Кирилловском шоссе 30 августа в 16:00. Пострадали водитель и пассажир одного из автомобилей.

1819
0

В Кирилловском районе столкнулись «Рено Дастер» и «УАЗ Патриот»

Инцидент произошёл на 111 километре автодороги «Вологда-Медвежьегорск» утром 30 августа. Оба водителя и пассажир «УАЗ» получили травмы.

1658
0

«Лексус» и «Лада X-RAY» столкнулись в Великоустюгском районе

Сообщается, что в результате ДТП есть пострадавшие

1803
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

227 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Появились подробности аварии туристического автобуса
Вологодские прицелы испытают участники крупнейшей страйкбольной игры
Автобус вылетел с трассы. Пострадали 11 туристов
Дальневосточный «Адмирал» разгромил «Северсталь» в матче - реванше
Баскетболистки «Чевакаты» не оставили шансов соперницам из ивановской «Энергии»
Пьяный водитель снес дорожное ограждение на трассе Вологда - Новая Ладога
 
27.08.2021 [Общество]

В Вологде планируют организовать бесплатный сбор автопокрышек на утилизацию

3147
0
18.09.2021 [БлогоVO]

А когда уже будет восстановлена теплотрасса по улице Беляева?

56
0
16.09.2021 [Обзор Прессы]

Редактор «Бессмертного барака»: Сотрудники НКВД права на память не имеют

478
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика