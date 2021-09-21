Семилетнюю девочку спасли во время пожара в поселке Харачево

21.09.2021 [Происшествия]

Как рассказали в региональном управлении МЧС, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурной части пожарной охраны около 14.00. В поселке Харачево горела двухкомнатная квартира на 3-м этаже четырехэтажного дома.

По приезду на место ЧП обнаружилось, что очаг возгорания находится на кухне. Одновременно с тушением огня пожарные эвакуировали из подъезда жильцов дома, в том числе с помощью спасательного устройства вывели семилетнюю девочку, проживающую в квартире на 4-м этаже.

В результате возгорания выгорела кухня по всей площади, оплавлен холодильник. Предварительная причина возгорания – аварийный режим работы компрессора холодильника.

Тэги: пожар, ЧП, спасение

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