В вологодской области погиб еще один пациент моногоспиталя

16.09.2021 [Происшествия]

Как сообщается в соцсетях, около 2.30 ночи выпал пациент с 5 этажа больницы на Советском проспекте Вологды.

Врачами осмотрели палату, и обнаружили, что нет одного из пациентов. Одновременно в туалете на 5 этаже больницы увидели открытое окно. Пропавший пациент лежал на земле под окнами, медикам оставалось только зафиксировать летальный исход.
По нашей информации погибший – мужчина 65 лет, уроженец Тотьмы. В больницу поступил 13 сентября с подтвержденным диагнозом коронавирус. По сообщению сетевого издания «Провинция.ру» со ссылкой на медперсонал больницы, пожилой мужчина тяжело переносил коронавирус. Его лечение осложняли сопутствующие диагнозы.

Как сообщало NewsVo, аналогичный случай произошел 3 сентября в Череповце. Там под окнами местного моногоспиталя было обнаружено тело 81-летнего пациента.

Тэги: моногоспиталь, диагноз, исход

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