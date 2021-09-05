81-летний пациент моногоспиталя в Череповце покончил с собой

05.09.2021 [Происшествия]

Пожилой пациент коронавирусного моногоспиталя в Череповце совершил суицид. Трагедия произошла 3 сентября. 

Известно, что мужчине был 81 год, летом от COVID-19 умерла его жена. Сам он, как рассказал новостному порталу правительства Вологодской области Вологда регион главврач моногоспиталя Андрей Погодин, поступил в медучреждение в состоянии средней тяжести, после лечения было заметное улучшение. 

По факту смерти мужчины назначены проверки. 

Ранее NewsVo сообщал, что в ночь на 22 июня этого года в коронавирусном моногоспитале в Вологде погибла одна из пациенток. 64-летнюю женщину нашли под окнами ее палаты на третьем этаже дома № 102 на Советском проспекте. По словам соседки пациентки, это мог быть суицид. 

Тэги: моногоспитали

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