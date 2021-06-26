В Вологде под окнами моногоспиталя нашли пациентку из палаты на третьем этаже

26.06.2021 [Общество]

В ночь на 22 июня в коронавирусном моногоспитале в Вологде погибла одна из пациенток. 64-летнюю женщину нашли под окнами ее палаты на третьем этаже дома № 102 на Советском проспекте. По словам соседки пациентки, это мог быть суицид. 

Информацию об инциденте официально подтвердили в департаменте здравоохранения Вологодской области. 

— В 0.10 на крики в палату прибежала медсестра, сообщила о случившемся врачу. Была вызвала полиция, скорая помощь и реанимационная бригада. Пациентке оказывалась реанимационная помощь, однако спасти ее не удалось, — отмечают в департаменте здравоохранения. 

Родственники женщины через соцсети ищут соседей по палате или других очевидцев происшествия. Они также говорят, что у погибшей пенсионерки была болезнь головного мозга. Если вы хотите поделиться информацией, писать нужно в директ вот этого аккаунта в Instagram.

Тэги: коронавирус, моногоспиталь, суицид

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