Житель Нюксеницы получил 240 часов обязательных работ за побои матери

В Нюксенском районе суд вынес приговор 41-летнему местному жителю, признанному виновным в нанесении побоев матери. Ранее за то же самое его привлекали к административной ответственности.

Инцидент произошёл в их общей квартире на улице Профсоюзной в селе Нюксеница утром 30 мая 2021 года. Обвиняемый тряс 74-летнюю потерпевшую за одежду, отчего та упала и ударилась поясницей. После мужчина грубо поднял мать с пола и она ударилась о комод.

«Подсудимый вину признал. По его словам, с матерью происходят скандалы, поскольку она зачастую разбрасывает вещи по дому. В тот день он попросил денег на спиртное, но мать отказала, поэтому они поссорились», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Осуждённому назначено окончательное наказание в виде 240 часов обязательных работ. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Ранее newsVO сообщал о том, что жительница Вологды через суд взыскала 20 тысяч рублей компенсации морального вреда с бывшего мужа за побои.